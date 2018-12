Bahnt sich der erste HSV-Abgang in der Winterpause an? Abwehr-Talent Stephan Ambrosius ist mit seiner aktuellen Situation unzufrieden. Unter HSV-Trainer Hannes Wolf spielt er gar keine Rolle mehr. Der 19-Jährige möchte durch einen Transfer mehr Spielpraxis erhalten. Sein neuer Berater soll ihm dabei helfen.

„Ich bin ein Hamburger Junge. In Hamburg fühle ich mich am wohlsten. Aber es kommt auch darauf an, was der HSV mit mir plant. Wenn eine Leihe für mich sinnvoll ist, würde ich das nicht von vornherein ausschließen“, sagte Ambrosius im Gespräch mit dem Hamburger Abendblatt.