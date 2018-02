HSV taumelt gen Abstieg: 0:1 im Nordderby gegen Bremen

Der HSV gab beim Nordderby in Bremen kein gutes Bild ab. Frank Oliver Jensen hat für den SPORTBUZZER die Noten zusammengestellt. © imago

Christian Mathenia: Der Torwart war in der ersten Halbzeit nahezu beschäftigungslos. Erst in der zweiten Halbzeit war er gefordert. Stark, wie er in der 82. Minute einen Kopfball von Max Kruse parierte. Dafür sah er beim Gegentor schlecht aus. Note 4 © imago

Gotoku Sakai: Der Kapitän leitete in der ersten Halbzeit per Flanke eine gefährliche Situation der Hamburger ein. Ansonsten aber war sein Auftritt sehr bescheiden. Viele Angriffe der Bremer wurden über seine Seite eingeleitet. Im Offensivspiel unterliefen ihm viele Fehlpässe. Note 5 © imago

Kyriakos Papadopoulos: Auf den zweikampfstarken Griechen ist Verlass. Papadopoulos war immer zur Stelle, wenn eine brenzlige Situation drohte. Seine Kopfballstärke kam bei den vielen hohen Bällen der Bremer zum Tragen. Note 2 © imago

Rick van Drongelen: Der 19-Jährige ließ sich von der hitzigen Stimmung im Weserstadion nicht anstecken und verteidigte stark. Lediglich seine Rückpässe zum Torwart sind ein kleines Sicherheitsrisiko. Note 3 © dpa

Douglas Santos: Letzte Woche verschuldete der Brasilianer gegen Leverkusen noch ein Gegentor. In Bremen fand er wieder zu seiner Konstanz zurück und ließ über seine linke Abwehrseite fast keine Angriffe zu. Allerdings schaltete er sich weniger in die Offensive ein als in den bisherigen Spielen. Note 3 © imago

Gideon Jung: Der U 21-Europameister hatte einen eher unauffälligen Auftritt. Seine Zweikampfquote war schwach. Dafür fanden seine Pässe meist ihr Ziel – von allzu großen Ideen waren diese allerdings nicht geprägt. Note 4 © imago

Walace: Unter der Woche war der Brasilianer in seiner Heimat bei seinem frischgeborenen Baby. Zurück im kalten Norden, lieferte er im Mittelfeld ein ordentliches Spiel ab und verteilte die Bälle gut. An seinem Torschuss muss er allerdings noch arbeiten. Note 3 © imago

Bakery Jatta (bis 77.): Der Flügelspieler aus Gambia war die große Überraschung in der Startaufstellung von Bernd Hollerbach, spielte erstmals wieder seit dem 6. Spieltag. Die mangelnde Spielpraxis war ihm anfangs anzusehen. In der 17. Minute ließ er die erste Top-Chance des HSV liegen, weil er nicht ganz an den Ball herankam. Er steigerte sich aber, gewann viele Zweikämpfe und leitete sogar Konter ein. Note 3 © imago

Aaron Hunt: Der Ex-Bremer war der Dreh- und Angelpunkt der Hamburger. Er ordnete das Spiel, arbeitete in der Defensive gut mit, war in den Zweikämpfen fast unbesiegbar und leitete auch den einen oder anderen gelungenen Standard ein – nur fanden diese meist keinen Abnehmer. Dafür war sein Torschuss in der 60. Minute nicht ungefährlich. Note 2 © dpa

Filip Kostic: Kostic war zwar erneut ein Aktivposten im Spiel der Hamburger. Seine Pässe kamen jedoch zu ungenau. Auch die ansonsten durchaus vorhandene Fähigkeit, sich selber Torchancen zu erspielen, war diesmal nicht zu sehen. Note 4 © imago

Andre Hahn: Dem Stürmer fehlte die Anbindung zum Spiel seiner Mannschaft. Dass er in der 25. Minute nach einer Flanke von Sakai zu einer Torgelegenheit kam, war eher ein Zufallsprodukt. Note 5 © dpa

Bobby Wood (ab 77.): Der Stürmer sollte das Offensivspiel beleben. Seine seit Monaten andauernde Formkrise ließ erwarten, dass das nicht klappen wird – und so kam es auch. Ohne Note © imago