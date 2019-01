Ex-HSV-Trainer Thomas Doll glaubt an den Wiederaufstieg: "Die ziehen das durch"

Doll besuchte den HSV im Trainingslager in Spanien

Die Mannschaft weilt aktuell im spanischen La Manga. Im Trainingslager bereitet sich der Hamburger SV auf den Rückrundenstart am 30. Januar vor. Zum Auftakt in die zweite Halbserie bekommen es die Rothosen mit dem SV Sandhausen zu tun. Mit Aaron Hunt musste der HSV-Kapitän seine Reise nach Spanien absagen. Der Routinier wurde von einer Oberschenkelverletzung zurückgeworfen. Aktuell arbeitet er in Hamburg an seinem Comeback.