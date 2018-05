HSV-Torwart Mathenia wechselt zum 1. FC Nürnberg

Der Hamburger SV bastelt nach dem Abstieg in die zweite Liga weiter am Kader - doch es kommen nicht nur Spieler, einige müssen oder wollen den Verein auch verlassen. So wie Christian Mathenia. Am Samstagmittag gab der 1. FC Nürnberg bekannt, dass der Torwart den HSV verlassen wird und zum Club wechselt. Zu den Vertrags- und Transfermodalitäten machte Nürnberg allerdings keine Angaben.

Nach _Bild-_Informationen unterschreibt Mathenia bis 2021 beim Bundesliga-Aufsteiger. Dem Vernehmen nach kassiert Hamburg 500.000 Euro Ablöse - exklusive Nachzahlungen.