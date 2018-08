HSV-Trainer Christian Titz setzt im DFB-Pokal auf Jann-Fiete Arp - Filip Kostic bleibt zu Hause

Nach dem Test gegen Bayern München sieht sich der Hamburger SV gerüstet für den Pokalauftakt beim TuS Erndtebrück. „Wir möchten gerne weiterkommen und gehen mit der richtigen Spannung und Einstellung in das Spiel“, sagte Trainer Christian Titz am Donnerstag. Die Partie gegen den Fünftligisten wird am Samstagabend um 18.30 Uhr im 30 Kilometer von Erndtebrück entfernten Leimbachstadion in Siegen angepfiffen.

Der Trainer verzichtet dabei auf Neuzugang Leo Lacroix, Manuel Wintzheimer und Christoph Moritz. Alle drei sollen am Wochenende gegen Holstein Kiel II Spielpraxis in der U21-Mannschaft sammeln. Dagegen wird Fiete Arp in den 18er-Kader rücken. Der 18-Jährige hatte die jüngsten drei Spiele in der Regionalliga bestritten und dabei drei Tore erzielt. Kapitän Aaron Hunt und Matti Steinmann trainieren zwar wieder, werden aber noch geschont. Sie sollen zum Punktspiel gegen Arminia Bielefeld am 27. August bereitstehen. Dagegen wird Filip Kostic vorläufig nicht zum Kader gehören. Der wechselwillige Serbe führt derzeit Gespräche. „Wir tun gut daran, die Gespräche abzuwarten“, sagte Titz.