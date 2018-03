HSV-Trainer Titz überrascht mit Kader gegen Hertha BSC - Viele Youngsters dabei

Christian Titz setzt beim Hamburger SV auf die Jugend - und wirft zahlreiche namhafte HSV-Stars vor dem wichtigen Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Hertha BSC raus! Unter anderem André Hahn (kam für 6 Millionen Euro vor der Saison von Borussia Mönchengladbach) und auch Dennis Diekmeier, der bei der 0:6-Klatsche gegen den FC Bayern schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt wurde, müssen auf der Tribüne Platz nehmen - sie sind bei weitem nicht die einzigen Stars. Hier der Überraschungs-Kader !

HSV-Fans wollen Mannschaft unterstützen

Nach einigen Entgleisungen in jüngster Vergangenheit mit Drohungen und Grabkreuzen am Stadion in Hamburg sollen diesmal positive Signale gesetzt werden. Fans wollen Spalier für den Mannschaftsbus auf dem Weg ins Volksparkstadion stehen. „Das halte ich für einen ganz wichtigen Impuls. Die Top-Unterstützung auch in den schwierigen Situationen der letzten Jahre hat mich schon immer beeindruckt. Das ist gerade für die jungen Spieler wichtig“, meinte Titz. Erstmals seit zwei Monaten werden wieder mehr als 50 000 Anhänger erwartet.