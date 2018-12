Sportdirektor Ralf Becker schließt teure Transfers beim Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV in der Zukunft aus: „Die Zeiten des großen Geldes beim HSV sind vorbei. Das muss man so ehrlich kommunizieren“, sagte Becker in einem Interview des Hamburger Abendblatts: „Wir werden keinen fertigen Fußballer holen, der zehn Millionen Euro und mehr kostet. Wir müssen und wollen eher auf Spieler setzen, die bei uns den nächsten Schritt machen wollen.“