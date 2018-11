So ging BVB-Juwel Youssoufa Moukoko dem HSV durch die Lappen

Anzeige

Der schlechte Ruf wurde dem Hamburger SV zum Verhängnis: Auf der Suche nach einem passenden Verein in Hamburg zogen BVB-Juwel Youssoufa Moukoko und Vater Joseph den HSV offenbar nicht einmal in Betracht - obwohl der Papa des wohl größten Talents im deutschen Juniorenfußball Fan der Rothosen ist! Das verriet das 14-jährige Wunderkind in einem Interview mit der Sport Bild.

23 für 2023: So könnte der BVB-Kader 2023 aussehen! Mario Götze, Fiete Arp und Youssoufa Moukoko könnten 2023 zu den Gesichtern von Borussia Dortmund gehören. Wer noch? Klickt euch durch unsere Galerie! © imago/Getty/Montage Tor - Kevin Trapp (28): Bereits in der Winterpause 2017/18 setzte sich der BVB ernsthaft mit dem Keeper von Paris St.-Germain auseinander. Allerdings entschied sich Trapp nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen der Borussia, in Frankreich zu bleiben. Dennoch: Mit 32 wäre er im besten Torwart-Alter, eine Rückkehr in die Heimat scheint möglich. "Ich komme aus Deutschland. Klar ist die Bundesliga für mich interessant. Dortmund ist ein großer Verein", erklärte der Nationalkeeper im "Bams"-Interview. © TF-Images/TF-Images via Getty Images Tor - Jonas Hupe (18): An diesem Torwarttalent war nicht nur Borussia Dortmund dran. Im Sommer 2017 sicherten sich die Schwarz-Gelben die Dienste des damaligen Werder-Keepers. Aktuell läuft er noch in der A-Junioren Bundesliga West auf, doch in fünf Jahren könnte er bereits das Tor in der Beletage hüten. Nach Hupes Abschied zum BVB, erklärte Bremen-TT Christian Vander im "kicker"-Interview: "Ihn hätten wir auch gerne behalten, konnten aber mit anderen Angeboten nicht mithalten." © imago Abwehr - Dan-Axel Zagadou (19): Der Franzose wechselte zu Saisonbeginn aus der zweiten Mannschaft von Paris St.-Germain an den Rheinlanddamm. In der Hinrunde durfte er bereits elf Bundesligaspiele im Trikot der Schwarz-Gelben bestreiten, im Oktober erzielte er gegen Hannover 96 sein erstes Tor. Dem Innenverteidiger gehört die Zukunft, sein Vertrag läuft bis ins Jahr 2022. © TF-Images/TF-Images via Getty Images Abwehr - Manuel Akanji (23): Mit diesem Wintertransfer könnte Borussia Dortmund einen Glückstreffer gelandet haben. Der Schweizer Innenverteidiger wurde langfristig (bis 2022) an den Verein gebunden. Sein alter Trainer Peter Stöger sagte über den Innenverteidiger: "Er ist ein angenehmer Junge, ist einigermaßen geerdet, das tut uns gut." Bleibt er auf dem Boden der Tatsachen, kann er beim BVB ein Großer werden. © TF-Images/Getty Images Abwehr - Jonathan Tah (22): Für viele Experten ist der aktuelle Leverkusener der "junge Jerome Boateng". Zwar ist Tah noch bis 2023 an die Werkself gebunden, doch der BVB bemüht sich bereits seit einer Weile um den Innenverteidiger. "Ich drücke es so aus: Mein Ziel ist es, aus mir den besten Spieler zu machen, den ich machen kann. Welchen Weg ich dabei einschlage, kann ich jetzt noch nicht sagen", erklärte der 22-Jährige kürzlich im "RevierSport"-Interview. Vielleicht führt ihn der Weg ja direkt ins Westfalenstadion... © TF-Images/TF-Images via Getty Images Abwehr - Jeremy Toljan (23): Der Rechtsverteidiger wäre in fünf Jahren genau in dem richtigen Alter, um als Führungsspieler die Abwehr zusammenzuhalten. Im August 2017 löste ihn der BVB aus Hoffenheim los und band ihn bis 2022. Sein Einstand bei "Schwarz-Gelb" verlief allerdings holprig, er stand in seiner ersten Saison nur in der Hälfte aller Bundesliga-Spiele auf dem Platz. © Laurens Lindhout/Soccrates/Getty Images Abwehr - Raphaël Guerreiro (24): In der Rückrunde der Saison 2016/17 stand der portugiesische Nationalspieler in nahezu jedem Spiel auf dem Platz und konnte zeigen, warum der BVB so heiß auf den Defensivspieler war. Zuletzt wurde er allerdings immer wieder von Verletzungen heimgesucht. Bleibt er in den kommenden Jahren gesund, könnte der gebürtige Franzose noch eine große Rolle in Dortmund spielen - gute Linksverteidiger sind bekanntlich nicht leicht zu finden. © Alexandre Simoes/Borussia Dortmund/Getty Images Abwehr - Dominique Heintz (24): Der ehemalige Kölner war schon im Winter ein Kandidat für den BVB. Im Sommer zahlte der SC Freiburg die Ausstiegsklausel für den Innenverteidiger. Bei den Breisgauern kann man sich allerdings nie sicher sein, dass sie die Klasse halten. Im Falle eines Abstiegs könnte der 1,89 Meter-Mann den Verein erneut wechseln. Dortmund wird ihn weiterhin im Blick behalten. © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images Mittelfeld - Julian Weigl (22): Dass der defensive Mittelfeldspieler bis 2021 an den BVB gebunden ist, hält Manchester City offensichtlich nicht davon ab, um Weigl zu buhlen. Kein Wunder: Für seine erst 22 Jahre wirkt der ehemalige Münchener Löwe bereits sehr erfahren. Mit Spielintelligenz und einer enormen Ballsicherheit konnte er all seine Trainer bisher von sich überzeugen. Dortmund wird alles geben, damit er in fünf Jahren - und gerne darüber hinaus - immer noch das schwarz-gelbe Trikot trägt. © TF-Images/Getty Images Mittelfeld - Thomas Delaney (26): Als er im Januar 2017 vom FC Kopenhagen in die Bundesliga zu Werder Bremen wechselte, war Thomas Delaney für viele deutsche Fußballfans noch ein Unbekannter. Doch der Däne brauchte kaum Eingewöhnungszeit und überzeugte als Sechser mit seinem unbändigen Willen und seinem aggressiven Zweikampfverhalten. Kein Wunder, dass er nun als einer der besten Deals der Klubgeschichte einging. Dem Vernehmen nach soll Borussia Dortmund 24 Millionen Euro für Delaney auf den Tisch gelegt haben. © imago/Joachim Sielski Mittelfeld - Mahmoud Dahoud (22): Der Wechsel von Mo Dahoud von Mönchengladbach nach Dortmund hat bei der einen Borussia ein tiefes Loch hinterlassen, bei der anderen Borussia jedoch (noch) nicht den erhofften Effekt erzielt. Was nicht ist, kann aber noch werden - schließlich konnte Dahoud bei den Fohlen bereits beweisen, welches Potenzial in ihm steckt. Aktuell kommt er über die Rolle als Einwechselspieler zwar selten hinaus, doch im zentralen Mittelfeld gehört ihm die Zukunft. © PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images Mittelfeld - Nadiem Amiri (21): Im Sommer 2017 hat der deutsche U21-Nationalspieler seinen Kontrakt bei 1899 Hoffenheim bis 2020 verlängert. Dennoch ist nicht davon auszugehen, dass der BVB locker lassen wird. Sollte beispielsweise Mo Dahoud nicht wie gewünscht einschlagen, bräuchte Dortmund im offensiven Mittelfeld einen weiteren Mann für die Zukunft. © TF-Images/TF-Images via Getty Images Mittelfeld - Mario Götze (26): In fünf Jahren wäre Götze "erst" 31 - diese Tatsache zeigt, wie früh dem WM-Helden von 2014 der Durchbruch gelang. Das Kapitel FC Bayern hat er bereits hinter sich - ebenso wie erhebliche gesundheitliche Probleme (Stoffwechselerkrankung). All das scheint inzwischen überwunden, "Super-Mario" fühlt sich bei seinem BVB wieder wohl. Gut möglich, dass er diesen Klub eines Tages als Kapitän auf den Platz führt und als Vorbild für die Jungstars fungiert - erfahren genug dürfte er 2023 sein. © TF-Images/TF-Images via Getty Images Mittelfeld - Denzeil Boadu (21): Im Sommer von Manchester City gekommen, hilft der offensive Mittelfeldmann aktuell im Kader der Dortmunder U23 aus. Vielleicht glückt ihm eines Tages der Sprung in den A-Kader. Verdient hätte es der Junge allemal, schließlich musste er schon durch die fußballerische "Hölle" gehen. Eine OP im Jahr 2015 hatte verhängnisvolle Folgen für den Engländer, 20 Monate fiel er aus. "In der Jugend war Denzeil ein großes Talent, dann haben ihn Verletzungen zurückgeworfen. Wir versuchen, ihn wieder auf das Level zu bringen, das er hatte", erklärte Ingo Preuß, Teammanager der zweiten BVB-Mannschaft. © Tom Flathers/Manchester City FC via Getty Images Mittelfeld - Mikel Merino (21): Bei Borussia Dortmund kam der Spanier unter Thomas Tuchel kaum - und wenn, dann lediglich als Innenverteidiger - zum Einsatz. Bei Rafael Benítez in Newcastle bekommt er hingegen das volle Vertrauen zu spüren. Da dieses auf Gegenseitigkeit beruht, wurde der ursprüngliche Leihvertrag in einen festen Kontrakt (bis 2022) umgewandelt. Doch wer weiß: Der BVB wird sich die Entwicklung des Spielers weiterhin anschauen und vielleicht später erneut zuschlagen ... © Mark Runnacles/Getty Images Angriff - Maximilian Philipp (24): Es hatte so gut begonnen: Nach seinem Wechsel vom SC Freiburg zu Borussia Dortmund im Sommer 2017 startete Philipp sofort durch. Nach zwölf Spieltagen wies sein Torekonto bereits sechs Treffer auf. Im Dezember zog sich der 20-Millionen-Euro-Mann allerdings eine schwere Knieverletzung zu. Der gebürtige Berliner kehrte Schritt für Schritt zurück und soll aus Sicht der BVB-Fans am liebsten an seine Leistungen anknüpfen. Zeit genug hat er: Philipps Vertrag endet erst 2022 und kann - bei optimalem Verlauf - natürlich verlängert werden. © Alexandre Simoes/Borussia Dortmund/Getty Images Angriff - Jadon Sancho (18): Der junge Engländer brauchte ein bisschen Zeit, bis er sich in seiner neuen fußballerischen Heimat eingewöhnt hatte. Inzwischen aber ist er drauf und dran, bald ein fester Bestandteil beim BVB zu werden. Zum Ende der letzten Saison wurde der Londoner immer besser. Ziel wird es sein, sich unter Favre weiterzuentwickeln und auch in den nächsten Jahren für Borussia Dortmund aufzulaufen. © Alexandre Simoes/Borussia Dortmund/Getty Images Angriff - Christian Pulisic (19): Obwohl der US-Boy in vergangenen Saison weitestgehend unter seinen Möglichkeiten bleibt, wäre er für den BVB ein wichtiger Mann für die Zukunft. Wie viel Pulisic drauf hat, konnte er in der Spielzeit davor unter Beweis stellen. Aufpassen, BVB! Auch die internationale Konkurrenz hat ihn auf der Liste. Spekulationen zufolge soll Real für Pulisic bis zu 80 Millionen Euro bieten wollen. © Alexandre Simoes/Borussia Dortmund/Getty Images Angriff - Jann-Fiete Arp (18): Nach dem Abstieg in die zweite Liga, ist Arp wohl nicht mehr zu halten. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das ganz große Wettbieten beginnen wird. Es ist alles andere als unwahrscheinlich, dass auch der BVB auf diesen Zug aufspringen wird - schließlich geht es um einer der größten Talente im deutschen Fußball. © Martin Rose/Bongarts/Getty Images Angriff - Alexander Isak (18): Zu Zeiten von Pierre-Emerick Aubameyang hatte Isak keine Chance, sich zu beweisen. Zwar wurde mit Batshuayi ein Nachfolger geholt, doch da dieser nur ausgeliehen ist, könnte der Youngster eines Tages wichtig werden. In seiner schwedischen Heimat wird er bereits als neuer Zlatan Ibrahimovic gefeiert. © VI Images via Getty Images Angriff - Moise Kean (18): Der Angreifer von Juventus Turin gehört zu den besten Spielern seiner Altersklasse. Der BVB soll seit Monaten am Italiener interessiert sein, der allerdings viel Geld kosten dürfte. © imago/ZUMA Press Angriff - Youssoufa Moukoko (14): Im Jahr 2023 ist der Mittelstürmer 18. Macht er so weiter wie bisher, hat die Borussia bereits einen Sturmtank in der Hinterhand. © Lukas Schulze/Bongarts/Getty Images

Stattdessen klopften Joseph und Youssoufa Moukoko im Oktober 2014 beim FC St. Pauli an. "Mein Vater meinte, die Jugendarbeit wäre da besser", sagte Moukoko. Ein vernichtendes Zeugnis für den HSV, der in den vergangenen Jahren viele Millionen Euro in die eigene Jugendarbeit investierte und über deutlich mehr Möglichkeiten als St. Pauli verfügt! Kurz nach der Moukoko-Entscheidung wurde der HSV-Campus aus dem Boden gestampft. 2017 wurde die Nachwuchsakademie offiziell eröffnet.

Moukoko: "Ich hatte eine geile Zeit bei St. Pauli"

Da spielte Moukoko nach zwei Jahren beim kleinen Hamburger HSV-Rivalen St. Pauli längst schon bei Borussia Dortmund, wo er auch im Internat lebt. Seine Zeit beim Kiezklub möchte der 14-Jährige nicht missen: "Der Anfang war schwer. Es hat etwas gedauert, bis ich den Rhythmus drin hatte. Ich musste die Sprache lernen, ich konnte mit den Jungs nicht so viel reden. Aber dann wurde es immer besser. Ich hatte eine geile Zeit bei St. Pauli."