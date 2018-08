Der Hamburger SV hat nach dem desaströsen Start in die Zweitliga-Saison offenbar eine weitere Verstärkung gefunden. Wie die Bild berichtet, steht der Bundesliga-Absteiger kurz vor der Verpflichtung des belgischen U21-Nationalspielers Orel Mangale vom VfB Stuttgart. Demnach soll der 20-Jährige für ein Jahr ausgeliehen werden. Eine Kaufoption beinhaltet der Deal offenbar nicht. Mangala, der in der vergangenen Saison 21 Pflichtspiele für den VfB bestritt, ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und hat seine Stärken vornehmlich in der Defensive.