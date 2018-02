HSV vor Krisen-Duell gegen Dortmund: Die Gründe für den Hamburger Tiefflug

Als Spieler war der als „Holleraxt“ bekannte Linksverteidiger für die Würzburger Kickers, den FC St. Pauli, den 1. FC Kaiserslautern und den Hamburger SV aktiv, bei dem er die längste Zeit seiner Karriere verbrachte. In 222 Bundesliga-Spielen erzielte er sechs Tore, berühmt-berüchtigt wurde der gelernte Metzger aber durch die Vielzahl an Gelben Karten (insgesamt 95). Hier im "Jahrhundertspiel", dem 4:4 des HSV gegen Juventus Turin mit Niko Kovac gegen Zinedine Zidane.

Als Spieler war der als „Holleraxt“ bekannte Linksverteidiger für die Würzburger Kickers, den FC St. Pauli, den 1. FC Kaiserslautern und den Hamburger SV aktiv, bei dem er die längste Zeit seiner Karriere verbrachte. In 222 Bundesliga-Spielen erzielte er sechs Tore, berühmt-berüchtigt wurde der gelernte Metzger aber durch die Vielzahl an Gelben Karten (insgesamt 95). Hier im "Jahrhundertspiel", dem 4:4 des HSV gegen Juventus Turin mit Niko Kovac gegen Zinedine Zidane. © GETTY