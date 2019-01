Marcell Jansen exklusiv: Meine Pläne als HSV-Präsident - "Das muss sich ändern"

Am Samstag (11 Uhr) stimmen die Mitglieder des Hamburger SV auf der Hauptversammlung über ihren neuen Präsidenten ab. Marcell Jansen, unter anderem Ex-Profi des HSV und FC Bayern München, tritt als einer von drei Kandidaten zur Wahl an - neben dem ehemaligen Präsidenten Jürgen Hunke und Ex-Schatzmeister Ralph Hartmann. Im Interview mit dem SPORTBUZZER spricht der 33-Jährige über seine Ziele als Vereinsboss, die Zukunft der Hansestädter und die Wichtigkeit einer klaren Meinung.

SPORTBUZZER: Herr Jansen, was sind die zentralen Aufgaben unmittelbar vor der Wahl? Marcell Jansen: Ich arbeite schon seit einigen Wochen und Monaten zentrale Punkte meiner Kandidatur ab, die ich vor der Präsidentschaftswahl erledigen muss. Derzeit hat es höchste Priorität, diese wesentlichen Themen und Vorstellungen zusammenzutragen, um Sie bei der Mitgliederversammlung in den vorgegeben 10 bis 15 Minuten prägnant vortragen zu können.

Wie sieht Ihr Wahlkampf bisher aus? Ich würde weniger von Wahlkampf im klassischen Sinne sprechen. Mir war es in den vergangenen Monaten wichtig, bereits einige Dinge anzustoßen. Das hat mit meiner Wahl in den Aufsichtsrat im Februar 2018 begonnen – also lange, bevor ich überhaupt als Präsidentschaftskandidat angetreten bin. Es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, schon mit einigen erledigten Aufgaben oder konkreten Anstößen in die Wahl zu gehen. Es bringt doch nichts, erst nach einer möglicherweise gewonnenen Wahl in die Umsetzung zu gehen.

Um welche Themen handelt es sich? Vor allem ist mir die Kommunikation mit den Vereinsmitgliedern wichtig, mit denen ich eng in Kontakt stehe. Ich bin seit elf Jahren fester Bestandteil der HSV-Familie, habe sie trotz meiner weiteren Karrierestationen nie wirklich verlassen und kenne die Sorgen und Probleme des Vereins gut. Ich bin selbst seit einiger Zeit in der dritten Mannschaft aktiv. Es war mir immer ein Anliegen, die Meinungen der Mitglieder anzuhören und deren Blick auf den Verein kennenzulernen. Das beschränkt sich aber nicht nur auf Fußball, sondern zählt genauso für Breitensport-Sparten wie Basketball oder Leichtathletik.

Der HSV braucht mehr Geld, vor allem im Sponsoring. Wie soll das gelingen - und gibt es schon erste Ergebnisse? Es finden konkrete Gespräche mit einer Hamburger Agentur statt, die sich mit dem Thema Sponsoring im Breitensport beschäftigt. In Zukunft könnte der HSV durch die Zusammenarbeit an dieser Stelle einen weiteren Schritt machen. Mit höherer Finanzkraft durch Mehreinnahmen können wir den Verein voranbringen.

Und wie konkret? Wenn wir neben den Mitgliedereinnahmen die Erlöse durch Sponsoren steigern können, dann kommt das vorrangig der Infrastruktur und der Förderung der sportlichen Ausbildung zugute. Wir können die Rahmenbedingungen für den Sport im Verein ausbauen und gleichzeitig in die fachliche Weiterentwicklung der Übungsleiter investieren.

Wenn Sie von den Finanzen sprechen, dann geht es Ihnen als Präsident um den eingetragenen Verein (e.V.), nicht um die ausgegliederte Kapitalgesellschaft HSV Fußball AG, die den Betrieb der Profimannschaft abwickelt. Allerdings hält der e.V. drei Viertel der Anteile an der AG. Wie schwer ist es, diese beiden Bereiche gleichermaßen zu berücksichtigen? Eines dürfen wir nicht vergessen: der HSV ist ein Verein! Natürlich gibt es die AG, unter der ist die Profimannschaft organisiert. Doch ich werde keinesfalls das eine aus dem Blick verlieren, wenn ich Themen des anderen Bereichs behandele und bewerte. Ich kann mich ja nicht hinstellen und sagen: die AG kann machen was sie will. Deshalb hat der Präsident auch einen sicheren Platz im Aufsichtsrat, die Arbeit dort kenne ich ja bereits. Grundsätzlich gilt, dass es gerade bei den Finanzen einen anderen Ansatz geben muss. An Geld hat es eigentlich nie gemangelt, aber das allein hat nicht gereicht, um den Verein zum Erfolg zu führen. Das muss sich ändern.

Wie soll die Wende gelingen? Meiner Meinung nach müssen die Visionen des Vereins – egal ob e.V. oder AG – von den Führungsverantwortlichen klar formuliert und vorgelebt werden, also von oben nach unten an die Mitglieder weitergegeben werden. Es ist sicherlich schwierig, alle 88 000 Mitglieder damit zu erreichen, aber so muss der Weg aussehen.

*Von der großen Mitgliederzahl haben sich allerdings weniger als 1000 für die Mitgliederversammlung angekündigt. * Das finde ich absolut schade und hoffe, dass sich doch mehr zur Versammlung kommen. Denn von den Mitgliedern hängt die Zukunft des Vereins ab, sie können mit ihrer Stimme den Präsidenten wählen, der sie künftig vertreten und repräsentieren soll. Ich gehe davon aus, dass diejenigen, die vor Ort sein werden, eine klare Meinung zu ihrem Verein haben – also auch von der Person, der an dessen Spitze stehen soll. Leider ist es ein Problem, dass häufig in großer Mehrheit Mitglieder erscheinen, die unzufrieden sind und nur ihrem Unmut Luft machen wollen. Ich ermutige aber gerade die Zufriedenen, sich mit ihrer Stimme für die zukünftige Richtung auszusprechen.

Ist das aber nicht ein gesamtgesellschaftliches Problem – die Unzufriedenen kommen zur Wahl und verschaffen sich so ihre Mehrheit? Definitiv! Das ist kein spezifisches Problem des HSV oder überhaupt eines Sportvereins, das gilt genauso für viele andere gesellschaftliche Bereiche. Jeder muss sein Recht auf Meinungsäußerung und Beteiligung wahrnehmen, um etwas zu ändern. Oder eben, wenn sie zufrieden mit dem Ist-Zustand sind, alles dafür tun, diesen zu erhalten. Nur mit starker Stimme und Engagement kann man etwas erreichen.

"Es ist wichtig, Stellung zu beziehen und klare Kante zu zeigen"