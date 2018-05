HSV-Wechselspiele: Aaron Hunt und Julian Pollersbeck vor Absprung?

Pollersbeck vor Wechsel in die Premier League?

Anders sieht es im Fall Pollersbeck aus. Der U21-Europameister ist an der Elbe noch bis 2021 gebunden. Was der HSV mit ihm einnehmen könnte, ist laut transfermarkt.de in Form einer Ausstiegsklausel festgeschrieben. Sechs bis neun Millionen Euro würde ein Pollersbeck-Transfer demzufolge in die klammen Hamburger Kassen spülen. Ein Trio von der Insel soll sich bereits in Stellung gebracht haben: Die Premier-League-Klubs West Ham United, Crystal Palace sowie das derzeit um den Aufstieg kämpfende Aston Villa.