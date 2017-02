Hübner im Interview: "Wenn du ackerst, dann werden dir auch Fehler verziehen."

Ich habe ein Dreivierteljahr nicht gespielt, das ist eine lange Zeit. Besonders die Abläufe, die man verinnerlicht, wenn man regelmäßig spielt, fehlen. Am Anfang musste ich mich ein paar Minuten reinfinden. Ich habe mir gesagt: Wenn du alles gibst, wenn du kämpfst und ackerst, dann werden dir auch Fehler verziehen. So bin ich ins Spiel gegangen.

Ich habe lange auf diese Chance warten müssen. In der Hinrunde habe ich nur 18 Minuten gespielt. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Aber ich habe weitergekämpft und im Training Gas gegeben. Mir war von Anfang an klar, dass ich mich durchbeißen muss, aber irgendwann meine Chance bekommen werde. Und dann muss ich da sein. Ich denke, das hat in Dresden ganz gut geklappt.

Auch die Freude darüber, nach Ihrem Wechsel aus Sandhausen im vergangenen Sommer endlich zum ersten Mal in der 96-Startelf gestanden zu haben? Wie fühlt man sich denn als Neuzugang am 21. Spieltag?

Das Bild spiegelt alles wider, was ich in diesem Moment gefühlt habe. Nach 90 Minuten Kampf, Leidenschaft und Rückschlägen waren das die pure Erleichterung und Freude über das gewonnene Spiel. Da musste alles raus.

Hallo Herr Hübner, unser Foto auf dieser Seite zeigt Sie unmittelbar nach dem Abpfiff in Dresden. Sieht so aus, als ob da jemand etwas loswerden musste.

Ich spiele ja schon etwas länger in der 2. Liga und kann Ihnen deshalb versichern, dass es dort keine Mannschaft gibt, gegen die man einfach mal so gewinnt. Gegen Bielefeld wird das ein ganz anderes Spiel als gegen Dresden, das ist eine ganz ekelige, zweikampfstarke Mannschaft. Man kann nicht sagen, dass wir die nächsten vier Spiele ganz locker gewinnen. Wir haben eine gute Chance, uns abzusetzen. Aber dafür müssen wir wieder alles geben.

Durch den Sieg in Dresden hat sich 96 eine gute Ausgangslage für die nächsten Spiele geschaffen, in denen es durchweg gegen Teams aus dem Tabellenkeller geht. Die Gelegenheit ist günstig, sich abzusetzen.

Fehler ist ein gutes Stichwort: Sie haben in der ersten Halbzeit in letzter Sekunde einen dicken Bock vom Kollegen Marvin Bakalorz ausgebügelt. Hat er einen ausgegeben?

Sie sprechen Ihre Erfahrung von 67 Zweitliga-Spielen an. Dann ordnen Sie doch bitte mal die aktuellen Leistungen von 96 im Vergleich zu anderen Aufsteigern der vergangenen Jahre wie der SC Freiburg, RB Leipzig und der 1. FC Köln ein. Haben sich diese Mannschaften auch so schwergetan?

Ja, definitiv. Mit Sandhausen haben wir zum Beispiel in den vergangenen beiden Jahren mit 1:0 und 4:0 in Leipzig gewonnen. Die sind auch nicht mit Hurra-Fußball durch die Liga marschiert, sondern haben einige Spiele auch erst in der letzten Minute oder durch einen Standard gewonnen. In der 2. Liga läuft es in erster Linie über den Kampf, spielerischer Glanz ist dann was für die Bundesliga. Ich habe auch kein Problem damit, wenn wir gegen Bielefeld 90 Minuten Dreck zusammenspielen und das Spiel trotzdem gewinnen. Natürlich würden wir lieber gewinnen und geilen Fußball spielen, auch für die Fans. Aber das geht nicht immer. Es geht einzig und allein darum, Punkte zu sammeln. Egal, wie du sie holst.

Ihr Vater Bruno ist Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt. Hat er schon zur Leistung gegen Dresden gratuliert?

Er ist der Erste, den ich vor und nach dem Spiel kontaktiere. Er war stolz auf mich, weil er als ehemaliger Profi weiß, dass es nicht einfach ist, wenn man lange Zeit nicht gespielt hat.

Ihr Bruder Benjamin ist Innenverteidiger bei 1899 Hoffenheim. In der nächsten Saison könnte es zum Bruderduell kommen.

Das gab es ja schon in der 2. Liga, als Benjamin noch in Ingolstadt spielte. Steigen wir auf, würde es für mich sogar zwei Familienduelle geben: Mit meinem Bruder gegen Hoffenheim und mit meinen Vater gegen Frankfurt. Das wäre cool.

Sie haben drei Jahre in Sandhausen gespielt, dort könnte 96 am letzten Spieltag den Aufstieg perfekt machen. In welcher Disco wird denn dann gefeiert?

Ich hoffe, dass wir den Aufstieg nicht erst am letzten Spieltag klarmachen. Wenn es jedoch erst in Sandhausen klappen sollte, kann ich Ihnen versichern: Ich kenne da schon ein paar Läden, in denen man ordentlich feiern kann.