Hübner und Sarenren Bazee sollen am Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainieren

Noah-Joel Sarenren Bazee (Zerrung) und Florian Hübner, der ausgerechnet an seinem 26. Geburtstag mit einem Magen-Darm-Infekt zu kämpfen hatte, fehlten am Mittwoch beim Mannschaftstraining von Hannover 96. Beide trainierten am Vormittag individuell auf dem Platz, sollen am Donnerstag aber wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Hübner dürfte am Sonnabend beim Karlsruher SC (13 Uhr) als Partner von Waldemar Anton in der Innenverteidigung spielen können. Salif Sané fehlt nach seiner fünften gelben Karte gegen Bielefeld gesperrt.