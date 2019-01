Nach David Wagner: Huddersfield trennt sich auch von Olaf Rebbe

Alles neu bei Huddersfield Town! Noch nur sieben Monaten im Amt muss Olaf Rebbe seinen Posten als Sportdirektor bei Huddersfield räumen. Der Tabellenletzte der Premier League bestätigte die Trennung vom Ex-Manager des VfL Wolfsburg via Pressemitteilung. "Der Klub möchte einen Neustart, während er in der Zwischenzeit nach einem neuen Trainer sucht", heißt es in der Mitteilung. "Die Trennung ist für alle Beteiligten die beste Lösung", heißt es knapp.

Nach der Trennung von Huddersfield: Olaf Rebbe bleibt vorerst in England

Doch auch das Kapitel David Wagner bei Huddersfield ist beendet. Der deutsch-amerikanische Coach trat am Montag auf eigenen Wunsch zurück: Der 47-Jährige, der die "Terriers" vor zwei Jahren sensationell in die erste Liga geführt hatte, sammelte in dieser Saison nur elf Punkte. Huddersfield kann den Abstieg aus der Premier League angesichts von acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer kaum noch abwenden. "Ich hatte keine Intention, David in dieser Saison zu entlassen. Schließlich kam er aber zu uns und sagte, er brauche eine Pause vom Fußballtrainergeschäft", sagte Vereinspräsident Dean Hoyle nach der Trennung.