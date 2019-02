Bayern-Flirt: Chelsea-Trainer Sarri stellt Hudson-Odoi ins Abseits - Auch PSG jagt England-Juwel

Das Transferfenster ist geschlossen - doch schon jetzt kommt wieder Bewegung in die Personalie Callum Hudson-Odoi. Der 18-Jährige wurde bis zur letzten Sekunde der vergangenen Wechselperiode im Januar mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Der deutsche Rekordmeister, allen voran Sportdirektor Hasan Salihamidzic, betonten mehrfach das Interesse am Offensivtalent des FC Chelsea. Doch am Ende machten die "Blues" dem FCB einen Strich durch die Rechnung - die letzte Offerte lag dem Vernehmen nach bei 40 Millionen Euro.