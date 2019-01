Bericht: Poker um Callum Hudson-Odosi – FC Bayern und FC Chelsea einigen sich auf Ablöse

Alphonso Davies, Amadou Haidara und Sebastian Rode - nur drei Transfers, die Bundesliga-Klubs in diesem Winter getätigt haben. Der SPORT BUZZER zeigt die Wechsel im Januar. ©

Erst am vergangenen Samstag hatte Hudson-Odoi zwei Vorlagen beim 2:0 des FC Chelsea gegen den Zweitligisten Nottingham Forest erzielt und dadurch wieder einmal auf sich aufmerksam gemacht.

Bei Chelsea haben sie das Talent zwar erkannt - das Problem ist jedoch: Der Vertrag von Hudson-Odoi, der 2017 an der Seite von BVB-Juwel Jadon Sancho U17-Weltmeister wurde, endet im Sommer 2020. Gelingt es dem Premier-League-Klub also nicht, das Arbeitspapier rechtzeitig zu verlängern, müsste man den ihn in diesem oder einen der nächsten beiden Tranferfenster verkaufen, um noch eine Ablöse zu kassieren.