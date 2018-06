Hummels-Kritik: Was und wen Deutschlands Abwehrchef wirklich meinte

Eigentlich sollte der Tag nach dem WM-Auftaktspiel gegen Mexiko ein Tag der Entspannung werden. Die ersten drei Punkte im Gepäck, dann ein Nachmittag mit Freunden und Familien in Moskau – und am Dienstag der Weiterflug ins schöne Sotschi am Schwarzen Meer.

Mats Hummels rechnete unmittelbar nach dem Abpfiff im Luschniki-Stadion mit einigen Mitspielern ab : „Ich verstehe nicht ganz, warum wir das so gespielt haben. Leichte Ballverluste, absichern – wir hatten das intern angesprochen, aber nicht umgesetzt. Wenn sieben, acht Spieler offensiv spielen, dann ist die offensive Wucht größer als die defensive Stabilität. Ich spreche das intern oft an, aber es fruchtet anscheinend nicht.“ Deutliche Worte – und ihm war anzusehen, dass er gerne noch viel, viel mehr gesagt hätte.

Unterstützung bekam Hummels von seinen Münchner Mannschaftkollegen Thomas Müller und Jeromé Boateng. Müller sagte: „Wir machen momentan die falschen Dinge zur falschen Zeit. Natürlich ist es die Absicherung und natürlich sind es die Ballverluste.“ Und Boateng ergänzte: „Wir hatten diese Sachen ganz klar angesprochen und kriegen es trotzdem nicht hin – das ist nicht unser Anspruch. Darüber müssen wir reden. Wir hatten viel zu viele Ballverluste und haben kaum Torchancen rausgespielt.“

Auch Marco Reus sah dies ähnlich: „Ich kann Mats schon recht geben. Wir sollten grundsätzlich gemeinsam verteidigen und gemeinsam angreifen. In der ersten Halbzeit waren wir in zwei Hälften geteilt. Das darf uns nicht passieren.“

Tatsächlich klaffte eine riesige Lücke zwischen Abwehr und Angriff, immer wieder lief das DFB-Team in Konter, welche die Mexikaner (zum Glück aus deutscher Sicht) teilweise fahrlässig verspielten. Ansonsten hätte die Pleite noch deutlich höher ausfallen können.Wie so oft in der Vergangenheit schottete sich die Mannschaft gestern komplett ab. Alle Medientermine wurden abgesagt, trainiert wurde hinter verschlossenen Türen. Und dort dürfte es in den kommenden Tagen Gesprächsbedarf geben.