Sorgen um Mats Hummels: Star-Verteidiger des FC Bayern verletzt

Der FC Bayern München jubelt über die Meisterschaft - doch einer hatte keine große Lust auf Party: Mats Hummels verschwand noch vor der großen Bierdusche vom Rasen der Allianz Arena in München. Der deutsche Nationalspieler hatte sich kurz vor Spielende gegen den VfB Stuttgart (1:4) in einem Zweikampf mit Anastasios Donis verletzt und wurde nach Ende des Spiels direkt vom Ärzteteam des FCB behandelt.

Timo Werner (22, RB Leipzig, 12/7): Der Überflieger des Jahres 2017 musste viel ertragen, wurde sogar von den deutschen Fans verhöhnt. Nach Mini-Krise und Verletzungsproblemen zuletzt in Leipzig wieder an vielen Toren beteiligt. Behält er diese Form bis zur WM, ist er Löws Stürmer Nummer eins. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent

Timo Werner (22, RB Leipzig, 12/7): Der Überflieger des Jahres 2017 musste viel ertragen, wurde sogar von den deutschen Fans verhöhnt. Nach Mini-Krise und Verletzungsproblemen zuletzt in Leipzig wieder an vielen Toren beteiligt. Behält er diese Form bis zur WM, ist er Löws Stürmer Nummer eins. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent © imago

Thomas Müller (28, Bayern München, 90/38): Bei den Bayern längst wieder Stammspieler und in toller Form. In der Saison bereits mit 15 Pflichtspieltreffern und im DFB-Team ohnehin eine feste Größe. Bester Torschütze bei den letzten beiden Turnieren. Bei Jogi gilt: Müller spielt immer. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent

Thomas Müller (28, Bayern München, 90/38): Bei den Bayern längst wieder Stammspieler und in toller Form. In der Saison bereits mit 15 Pflichtspieltreffern und im DFB-Team ohnehin eine feste Größe. Bester Torschütze bei den letzten beiden Turnieren. Bei Jogi gilt: Müller spielt immer. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent © imago

Julian Draxler (24, Paris Saint-Germain, 42/6): Einer der großen Gewinner des letzten Jahres. Blüht seit seinem Wechsel zum Pariser Starensemble an der Seite von Neymar und Mbappé auf. Führte das DFB-Team als Kapitän beim Confed Cup an, wurde außerdem zum besten Spieler des Turniers gekürt. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent

Julian Draxler (24, Paris Saint-Germain, 42/6): Einer der großen Gewinner des letzten Jahres. Blüht seit seinem Wechsel zum Pariser Starensemble an der Seite von Neymar und Mbappé auf. Führte das DFB-Team als Kapitän beim Confed Cup an, wurde außerdem zum besten Spieler des Turniers gekürt. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent © imago

Emre Can (24, FC Liverpool, 20/1): Kämpft aktuell wieder mal mit Rückenproblemen. Löw schätzt die Kämpferqualitäten und die Einstellung des Mittelfeldabräumers. Da die Konkurrenz im defensiven Mittelfeld allerdings riesig ist, wird am Ende entscheidend sein, welchen Spielertypen der Trainer am meisten benötigt. Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent

Emre Can (24, FC Liverpool, 20/1): Kämpft aktuell wieder mal mit Rückenproblemen. Löw schätzt die Kämpferqualitäten und die Einstellung des Mittelfeldabräumers. Da die Konkurrenz im defensiven Mittelfeld allerdings riesig ist, wird am Ende entscheidend sein, welchen Spielertypen der Trainer am meisten benötigt. Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent © imago

Jonas Hector (27, 1. FC Köln, 36/3): Auch wenn er den Absteig nicht verhindern konnte, zeigte er in Köln nach seiner Rückkehr, wie wichtig er ist. Löws Satz „Er spielt diese Rolle genau so, wie wir es wollen“, sagt alles über seinen Stellenwert beim Bundestrainer aus. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent

Jonas Hector (27, 1. FC Köln, 36/3): Auch wenn er den Absteig nicht verhindern konnte, zeigte er in Köln nach seiner Rückkehr, wie wichtig er ist. Löws Satz „Er spielt diese Rolle genau so, wie wir es wollen“, sagt alles über seinen Stellenwert beim Bundestrainer aus. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent © imago

Antonio Rüdiger (25, FC Chelsea, 23/1): Der Abwehrbulle hat sich seinen Stammplatz bei Chelsea erkämpft, erzielte schon zwei Treffer in der Premier League. Bei Löw ist er in der Abwehr die erste Alternative, wenn Hummels oder Boateng ausfallen. Wahrscheinlichkeit: 99 Prozent

Antonio Rüdiger (25, FC Chelsea, 23/1): Der Abwehrbulle hat sich seinen Stammplatz bei Chelsea erkämpft, erzielte schon zwei Treffer in der Premier League. Bei Löw ist er in der Abwehr die erste Alternative, wenn Hummels oder Boateng ausfallen. Wahrscheinlichkeit: 99 Prozent © imago

Jérôme Boateng (29, Bayern München, 70/1): Bei den Knallern gegen Spanien und Brasilien war er noch dabei, dann verletzte er sich in der Champions League gegen Real Madrid erneut am Oberschenkel. Als Abwehrchef gesetzt und eigentlich unverzichtbar - wenn er wieder rechtzeitig fit wird. Wahrscheinlichkeit: 80 Prozent

Jérôme Boateng (29, Bayern München, 70/1): Bei den Knallern gegen Spanien und Brasilien war er noch dabei, dann verletzte er sich in der Champions League gegen Real Madrid erneut am Oberschenkel. Als Abwehrchef gesetzt und eigentlich unverzichtbar - wenn er wieder rechtzeitig fit wird. Wahrscheinlichkeit: 80 Prozent © imago

Mats Hummels (29, Bayern München, 63/5): Nach anfänglichen Schwierigkeiten beim DFB längst eine feste Größe in der Innenverteidigung und mittlerweile auch als Führungsspieler etabliert. In Top-Form. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent

Mats Hummels (29, Bayern München, 63/5): Nach anfänglichen Schwierigkeiten beim DFB längst eine feste Größe in der Innenverteidigung und mittlerweile auch als Führungsspieler etabliert. In Top-Form. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent © imago

Genauere Verletzungs-Details am Sonntag oder Montag

Bei einer schwereren Verletzung könnte für den sowohl beim FC Bayern als auch im DFB-Team gesetzten Innenverteidiger der Einsatz beim Endspiel um den DFB-Pokal am Sonntag in Berlin in Gefahr geraten. Es wäre bitter für den FCB: Schließlich fällt mit Jerome Boateng schon ein Innenverteidiger sicher in Berlin aus. Dementsprechend vorsichtiger will Hummels die Meisterschafts-Feierlichkeiten angehen: "Ich werde wegen meines Fußes heute Abend erstmal ein reduziertes Programm fahren", so der Nationalspieler.