Hummels versteht WM-Aus für Sané - Kritik an Jung-Profis

Nationalspieler Mats Hummels hat wenig überrascht auf den Rauswurf von Shootingstar Leroy Sané aus dem deutschen WM-Kader reagiert. Hummels sagte beim Medientag der Nationalmannschaft in Eppan (Südtirol): „Er hat hier nicht das Standing eines Thomas Müller oder Mesut Özil. Ich kann das mit meiner persönlichen Geschichte vergleichen: Es dauert eben manchmal, bis man sich in der Nationalmannschaft das gleiche Standing erarbeitet hat wie im Verein. Ich bin mir sicher, das wird bei ihm noch kommen. Aber wir haben viele super Alternativen. Da muss man ehrlich sagen, dass die vielleicht im DFB-Trikot bislang häufiger sehr gute Leistungen abgerufen haben.“

Bundestrainer Jogi Löw hatte Flügelstürmer Sané nach einer überragenden Saison bei Manchester City (10 Tore und 15 Vorlagen in der Liga) am Montag aus seinem vorläufigen Aufgebot für die WM in Russland gestrichen – ebenso wie Torwart Bernd Leno, Verteidiger Jonathan Tah (beide Leverkusen) und Stürmer Nils Petersen (Freiburg).