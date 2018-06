Hummels, Werner, Rudy: Das ist Deutschlands Plan gegen Südkorea

Mats Hummels kann im abschließenden WM-Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Südkorea in die Startformation zurückkehren – und damit den Platz des gesperrten Jérôme Boateng einnehmen. „Mats ist wieder voll einsatzfähig. Wir gehen davon aus, dass er spielen kann“, sagte Assistenztrainer Marcus Sorg am Montag auf der DFB-Pressekonferenz in Watutinki. Hummels hatte beim 2:1 gegen Schweden am vergangenen Samstag wegen Beschwerden im Halswirbelbereich pausieren müssen. Für ihn rückte Antonio Rüdiger ins Team. Wahrscheinlich wird der Chelsea-Profi wegen der Gelb-Rot-Sperre Boatengs auch gegen Südkorea von Beginn an spielen.