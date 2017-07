Hüttenabend für RB Leipzig auf der Alm – verpasst Compper die Londonreise?

So ein Trainingslager in Tirol kann durchaus auch seine angenehmen Seiten haben. Einzige Sorgenfalte derzeit bei Trainer Hasenhüttl: Verteidiger Marvin Compper ist angeschlagen.

Seefeld. Früh auf dem Elektrobike durch den Wald, abends am Berg auf der Hütte schmausen – ein angenehmer Sonntag für RB Leipzig im Trainingslager. Naby Keita hielt sich während der Radtour hartnäckig in der Spitzengruppe – der Mittelfeldstar ist wieder fit und kann voraussichtlich am Dienstag im Test gegen den türkischen Pokalsieger Konyaspor spielen. Bisher noch nicht durchgesickert, weil die Mannschaft am Samstag geheim trainierte: Verteidiger Marvin Compper ist angeschlagen, plagt sich mit Problemen am Unterschenkel herum. „Wir müssen vorsichtig sein. Es kann auch sein dass er, wenn es nicht besser wird, die Heimreise antritt und nicht mit nach London fliegt“, sagte Trainer Ralph Hasenhüttl.

Geheimes Training

Der Coach arbeitet in der wichtigsten Phase der Vorbereitung auch mit kleinen Tricks, zog zum geheimen Üben am Samstag extra auf einen anderen Rasenplatz abseits von Seefeld um. Seine Beweggründe: „Wir wollten ein paar Inhalte trainieren, die nicht jeder sehen soll. Es ist natürlich auch so, dass wir im Trainingslager beobachtet werden und viele Dinge für unsere Konkurrenz interessant sind.“ Bei taktischen Feinheiten und neuen Formationen will sich der 49-Jährige nicht in die Karten schauen lassen. Obwohl das Wetter in den Bergen etwas unberechenbar scheint, ist der gebürtige Grazer glücklich, zum Sommercamp in Österreich zu sein. Die Kontrahenten aus Dortmund und München weilten auf Asienreise. Eine Horrorvorstellung für den RB-Coach: „Ich finde es schon krass, was den Spielern zugemutet wird und bin froh, dass wir von solchen Geschichten bisher noch verschont bleiben. Ich halte es für problematisch, Spieler in komplett andere klimatische Verhältnisse zu jagen.“

Achtung, Desserts

Einziger Nachteil für Hasenhüttl in seinem Heimatland: „Die Dessertkarte dürft ihr mir nicht unter die Nase legen. Alles was süß ist, ist gefährlich.“ Apropos Sünden und Trainingslager. „Wir sind damals mit zwei, drei Kilo Übergewicht aus dem Urlaub gekommen. Die mussten dann dementsprechend weg und deswegen war der morgendliche Lauf früh um sechs Uhr Pflichtprogramm“, plauderte der Coach aus seinen Zeiten als Stürmer. Seine Schützlinge sind da um einiges vorbildlicher: „Heute kommen die Jungs aus dem Urlaub und haben einen Fitnessstand wie nach der Saison. Du kannst sofort in die entscheidenden Dinge gehen und brauchst nicht mehr Grundlagenausdauer trainieren“, freut sich der RB-Trainer. Im Test am Dienstag gegen Konyaspor sollen übrigens erneut zwei Mannschaften a 45 Minuten ran. Kommendes Wochenende beim Emirates Cup will Hasenhüttl an beiden Tagen zwei komplett unterschiedliche Teams aufstellen. Auf der Torhüterposition werden sich Peter Gulacsi und Yvon Mvogo abwechseln. Das Ziel: Am Ende der Vorbereitung soll jeder die gleiche Belastung bekommen haben, auch was die Spielzeit angeht. Die drei Nachwuchsspieler ausgenommen. Seit Samstagabend sind die Fans des Vizemeisters in Tirol angereist und hoffen nach zwei Tagen ohne öffentliche Einheit nun am Montag auf ein gemeinsames Training mit ihren Lieblingsfußballern.

