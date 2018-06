Hymnenstreit: Trump lädt Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles aus

2004: Ein Bild geht um die Welt - Beim Super Bowl XXXVIII entblößt Popstar Justin Timberlake aus Versehen die rechte Brust von Janet Jackson. Ein Skandal in den prüden Vereinigten Staaten. Damit solche Szenen nie wieder vorkommen, werden als Konsequenz die wichtigsten Großveranstaltungen der USA zeitversetzt ausgestrahlt. So können eventuelle Vorfälle schnell zensiert werden.

2004: Ein Bild geht um die Welt - Beim Super Bowl XXXVIII entblößt Popstar Justin Timberlake aus Versehen die rechte Brust von Janet Jackson. Ein Skandal in den prüden Vereinigten Staaten. Damit solche Szenen nie wieder vorkommen, werden als Konsequenz die wichtigsten Großveranstaltungen der USA zeitversetzt ausgestrahlt. So können eventuelle Vorfälle schnell zensiert werden. © imago

2009: Porno statt Super Bowl XLIII - Für geschlagene 37 Sekunden sehen die Zuschauer in Arizona vor den TV-Bildschirmen einen Porno statt die Schlussphase des Spiels zwischen den Pittsburgh Steelers und den Arizona Cardinals wegen einer Störung im Kabel-Signal. Die Darsteller Tristan Kingsley und Evan Stone werden über Nacht berühmt. Die Zuschauer bekommen einen 10-Dollar-Gutschein als Entschädigung.

2009: Porno statt Super Bowl XLIII - Für geschlagene 37 Sekunden sehen die Zuschauer in Arizona vor den TV-Bildschirmen einen Porno statt die Schlussphase des Spiels zwischen den Pittsburgh Steelers und den Arizona Cardinals wegen einer Störung im Kabel-Signal. Die Darsteller Tristan Kingsley und Evan Stone werden über Nacht berühmt. Die Zuschauer bekommen einen 10-Dollar-Gutschein als Entschädigung. © dpa

2015: Wer erinnert sich noch an die legendäre Halbzeitshow von Katy Perry beim Super Bowl XLIX? Die Popsängerin sorgte mit ihrer bunten Show für massives Gelächter im Netz. Besonders im Fokus: Das Hai-Kostüm ihrer Tänzer im Hintergrund.

2015: Wer erinnert sich noch an die legendäre Halbzeitshow von Katy Perry beim Super Bowl XLIX? Die Popsängerin sorgte mit ihrer bunten Show für massives Gelächter im Netz. Besonders im Fokus: Das Hai-Kostüm ihrer Tänzer im Hintergrund. © imago