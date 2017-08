Ibrahima Konaté: Von den Pariser Straßen zu RB Leipzig in die Bundesliga

Leipzig. Viele von ihnen gibt es in der Bundesliga nicht mehr: Fußballer, die ihr Handwerk auf der Straße gelernt haben. Ibrahima Konaté ist einer von ihnen – seine sechs Brüder brachten ihm das Spiel am Ball in den Gassen von Paris bei, nahmen ihn später mit zu seinem ersten Verein. Seine Mutter verpasste ihm als er klein war den Spitznamen „Ibu“, den er bis heute trägt.