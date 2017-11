Ibu und Dayot: Franzosenblock bei RB Leipzig soll Hannover 96 stoppen

RB Leipzig muss im Heimspiel gegen Hannover 96 auf mehrere Stammkräfte verzichten. JK Augustin wird nach seiner Verletzung in Porto nicht rechtzeitig fit. „Er hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und fehlt ein bis zwei Wochen“, sagte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl. Konkret wird beim Franzosen eine Zerrung an der Oberschenkelinnenseite mit Einblutungen behandelt.

Von der Tribüne in den Kader

In der Innenverteidigung sollen es Ibrahima Konaté und Dayot Upamecano richten. „Das Spiel gegen München war wichtig für Ibu, die Spielzeit war so eigentlich nicht eingeplant“, so Hasenhüttl. Da hat er ein gutes Spiel gemacht und es freut mich, wenn er von Anfang an zeigen kann wie weit er ist. „Ich kann aber jetzt schon sagen, er wird eine ähnliche Entwicklung wie Dayot hinlegen“, ist sich der Coach sicher.