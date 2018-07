ICC: FC Arsenal gegen Paris St. Germain live im TV und im Online-Stream schauen

Bei dieser Partie stehen gleich zwei Deutsche im Fokus: Arsenals Regisseur Mesut Özil und PSG-Trainer Thomas Tuchel. Für den neuen Coach des französischen Hauptstadtklubs dürften die ruhigen Tage vorbei sein. Szenen wie die mit dem nach dem 1:3 gegen den FC Bayern einsam im Presseraum am Podium sitzenden deutschen Coach des französischen Meisters werden wohl die Ausnahme bleiben. Sobald die WM-Fahrer um Superstar Neymar in Paris zurück sind, beginnt für Tuchel die eigentliche Arbeit beim Scheich-Klub. Die Partie FC Arsenal gegen Paris St.-Germain am Samstag (13.35 Uhr MESZ) in Singapur ist nach dem verlorenen Duell gegen die Bayern für Tuchel die zweite, ernst zu nehmende Kraftprobe.

Die Testspiel-Ergebnisse der Franzosen waren – ohne die in Russland bei der WM weilenden Stars um Kylian Mbappé oder Edinson Cavani – durchwachsen. Vor dem 1:3 gegen die Münchner kassierte Paris zu Hause im Freundschaftsspiel gegen Chambly eine 2:4-Niederlage. Der FC Arsenal verlor seinen ersten Auftritt beim International Champions Cup in Singapur mit 1:3 nach Elfmeterschießen gegen Atlético Madrid. Also gegen den Gegner, der in der vergangenen Saison im Europa-League-Halbfinale ein Happy-End für Trainerlegende Arsene Wenger verhinderte. In Singapur in der Startelf: Arsenals Einkäufe aus der Bundesliga: Der Ex-Leverkusener Bernd Leno und der frühere BVB-Abwehrchef Sokratis. Wechselgerüchten rund um Aaron Ramsey gab der neue Arsenal-Trainer Unai Emery nach der Partie eine Absage: „Aaron ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und ich möchte, dass er bleibt und dass er seine herausragenden Qualitäten weiter für Arsenal einbringt.“