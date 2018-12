Icefighters beenden „ein irres Jahr“

Leipzig. Auch wenn das Match der Leipziger Icefighters zum Jahresabschluss am Sonntag in Duisburg mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) verloren ging: Für den Leipziger Eishockey-Drittligisten geht das Jahr 2018 als denkwürdig und richtungsweisend in die Vereinsgeschichte ein. Denn unabhängig von allen sportlichen Ergebnissen ging es in dem „Schicksalsjahr“ (Geschäftsführer André Krüll) nur um eins: Endlich eine Spielstätte finden. Vor einem Jahr, Silvester 2017, war nur klar, dass im Sommer 2018 das Zelt in Taucha abgebaut werden muss. „Ansonsten war alles offen, alles unklar“, sagt Krüll. Die erste Jahreshälfte hatte trotz spektakulärer Playoffs der Icefighters nur ein Thema: Der Kampf um eine neue Spielstätte. Erst Ende Juli, nach unendlich vielen Gesprächen, Lobbyarbeit und Verhandlungen war perfekt, dass der Kohlrabizirkus die neue Heimstätte wird. „Niemand hat uns zugetraut, dass wir das schaffen. Der Kohlrabizirkus war immer unser Wunsch. Es hat sich gelohnt, dass wir acht Jahre durchgehalten haben und konsequent drangeblieben sind“, sagt André Krüll. Rund 500 000 Euro haben Umzug und Aufbau gekostet, finanziert mit einem Zuschuss der Stadt (200 000 Euro), von den Gesellschaftern sowie Rücklagen. Hätten nicht so viele Fans gratis geholfen, wäre es viel teurer geworden.

Nach den ersten drei Monaten in der neuen Spielstätte zieht der Geschäftsführer dieses Resümee: „Alle Anstrengungen haben sich gelohnt. Wir haben ein klares Plus bei den Zuschauern und bei den Sponsoren. Dreimal schon mussten beim öffentlichen Eislaufen wegen Überfüllung Leute weggeschickt werden. Beweist nur, wie wichtig die Eisarena für die ganze Stadt ist.“ Zweiter wegweisender Schritt in diesem Jahr ist der Fakt, dass Trainer Sven Gerike gehalten werden konnte. Der Coach hatte mehrere Angebote, bei all der Unsicherheit zum Thema Spielstätte wäre ein Wechsel durchaus verständlich gewesen. Zumal 2018 alle (finanzielle) Kraft der Icefighters in das Hallen-Thema ging. Es ist kein Geheimnis, dass das Team in dieser Saison schwächer besetzt ist als in der letzten.

Kein Wunder also, dass der Start der Icefighters im Kohlrabizirkus mit einigen „Ups and Downs“ abwechslungsreich war. Die jüngste Erfolgsserie fand ihr Ende am Freitag bei der knappen Niederlage gegen die Hannover Indians (4:5). Doch noch liegen die Leipziger im Soll. Gerike sagte vor der Saison: „Wir müssen im Zirkus erstmal ankommen. Wenn wir Ende März im Achtelfinale der Play-Offs sind, haben wir fast alles richtig gemacht.“ Die Eiskämpfer befinden sich auf dem besten Wege dorthin. Zunächst sah es nicht danach aus. Nach Trainingslagern und Testspielen auf fremdem Eis startete auch die Punktspielphase auswärts. Nach der nervösen Heimpremiere am 30. September im Zirkus fanden sich die Sachsen am Tabellenende wieder. Doch dann setzte der „Aha-Effekt“ in der jungen Mannschaft ein. Mit dem Sieg in Duisburg und der faustdicken Überraschung gegen den mehrfachen Oberliga-Champion Tilburg wussten Gerikes Cracks: „Wir können mithalten.“ Bis zur Länderspielpause kletterten die Icefighters Platz um Platz nach oben. Nach vier Siegen in Folge ging es mit Platz fünf im Rücken in die Pause.

