Icefighters feiern 3:2-Siege in Hamburg und Herne

Hamburg/Herne. Was war das für ein Saisonknüller kurz vor Weihnachten: Einen Tag vor Heiligabend starteten 186 Fans der Icefighters, des Eishockey-Oberligisten aus Leipzig, früh am Morgen um 4.45 Uhr mit drei Bussen gen Geesthacht. Gut 33 Kilometer vor Hamburg stieg die Anhängerschaft um – auf dem Schiff ging’s zu den Landungsbrücken. Der Macher dieser Premieren-Geschichte heißt Robin Hanns, seines Zeichens Auswärtfahrten-Verantwortlicher. Nach dem Sonderzug-Event der Fanclubs von vor zwei Jahren wollte er eine weitere Neuheit bringen. Lange vor der Tour war Hanns aus dem Häuschen: „Schon allein die Tatsache, dass die Fahrt, die eigentlich nur mal so als dumme Idee in meinem Kopf rumschwirrte, nach gerade mal 20 Stunden ausverkauft war, hat mich überwältigt.“ Seine tagelange Anspannung wich aber erst beim Besteigen des Schiffs: „Ab da wusste ich, es kann nichts mehr schiefgehen. Außer dem Spiel“, schmunzelt er.

DURCHKLICKEN: Bilder zum vergangenen Heimsieg über die Harzer Falken Die Icefighters Leipzig haben das dritte Spiel in Folge gewonnen. Gegen die Harzer Falken hieß es nach 60 Minuten 6:3. ©

Anzeige

Solch eine Spezial-Fahrt konnte sich Janine Kirsten, die seit Blue-Lions-Zeiten den Leipziger Eishockey-Weg mitgeht, nicht entgehen lassen: „Es war top organisiert. Die Stimmung im Bus, auf dem Schiff bei der Ankunft in Hamburg und in der Eishalle war prächtig.“ Eigentlich verrückt, einen Tag vor dem Fest so einen fast 24-Stunden-Trip hinzulegen, würde wohl jeder sagen. „Wir sind verrückt und immer für besondere Erlebnisse zu haben. So wirklich überrascht bin ich nicht“, kennt Kirsten die Fans ihres Lieblingsvereins bestens.

Auch Geschäftsführer André Krüll mischte sich unter die Bus- und Schiffsgäste gemeinsam mit seinem zwölfjährigen Sohn Kjell und genoss die Zeit. Es war schon eine besondere Atmosphäre in Hamburg-Farmsen, als über 1700 Fans gemeinsam „Wir sind alle Eishockey-Fans“ skandierten und auf der Video-Leinwand Retter-Botschaften liefen. Lediglich die Punkte wollten die Sachsen nicht noch als Gastgeschenk im hohen Norden lassen. Die Eiskämpfer bissen sich durch und gewannen hochverdient mit 3:2 – es war der vierte Sieg in Folge.

Jedoch trübte das schlimme Foul von Moritz Israel die Stimmung. Den Fans stockte der Atem, als es hieß, dass der im Gesicht blutüberströmte Damian Schneider ins Krankenhaus musste und vorher bewusstlos auf dem Eis lag. Dort gab es dann etwas Entwarnung: „Eine leichte Gehirnerschütterung und zwei Cutes an Oberlippe und Jochbein sind die Ausbeute“, berichtete der gezeichnete Schneider.

Nach dem freien Heiligabend hatten die Sachsen knapp 42 Stunden später wieder Training, am zweiten Weihnachtstag reiste die Gerike-Equipe in die Heimat von Schneider. Beim Herner EV im Ruhrgebiet fehlte der Angreifer aber krankgeschrieben seiner Mannschaft. Die legte sich mächtig ins Zeug und gewann erneut 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). Es war der fünfte Sieg in Folge. „Wir haben nicht unverdient gewonnen“, freute sich André Krüll.

Das erste Drittel ging auch durch zahlreiche Überzahlspiele an Leipzig. Nach der Chancenflut klappte es dank Florian Eichelkraut mit der Führung. Herne kam mit dem Mittelabschnitt besser ins Match und glich bei doppelter Überzahl aus. Als die zweite Strafe von Hofverberg ablief und er zurück auf das Eis kam, vernaschte er Linda postwendend zur erneuten Führung. Neunzehn Sekunden vor der zweiten Pause dann der bittere 2:2-Ausgleich. Die Icefighters gingen im letzten Drittel im Powerplay durch einen Alleingang von Antti Paavilainen mit 3:2 in Front und retteten die erneute Führung mit Mann und Maus über die Ziellinie.