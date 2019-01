Icefighters feiern 7:2-Heimsieg bei Derby-Generalprobe

Leipzig. 1500 Kehlen sangen: „Oh wie ist das schön.“ Das schallte lange nicht mehr nach Spielende durch den Kohlrabizirkus – und 2019 sowieso noch nicht. Im vierten Anlauf des Jahres gelang am Freitagabend endlich der erste Sieg. Mehrere Steine fielen den Icefighters Leipzig beim 7:2 (0:0, 4:2, 3:0) in der Eishockey-Oberliga gegen Rostock vom Herzen.

Den Leipziger EIcefighters gelang am Freitag gegen die Rostock Piranhas im vierten Anlauf endlich der erste Sieg des Jahres in der Oberliga Nord. © Christian Modla

„Heute haben wir die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen“, freute sich Gerike, dessen Team am Ende souverän wirkte. Marvin Miethke mit einem sehenswert vorgetragenen Konter, Stephan Tramm mit Glück und Michal Velecky mit einem entzückenden Alleingang versetzten das zuletzt selten feiernde Publikum in Jubelstürme. Gerike meinte: „Eine Erlösung für alle.“ Positiv gestimmt fahren die Icefighters am Sonntag nach Halle zum 40. Mitteldeutschen Derby. Das Match ist noch nicht ausverkauft. Halle verlor am Freitag 1:5 in Herne.

Martin Bergau