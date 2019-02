Icefighters Leipzig gewinnen 13:1 - Scheibenschießen in der Hauptstadt

Berlin. Der Knoten ist geplatzt – die Exa Icefighters Leipzig schießen sich für die Pre-Playoffs warm. Wichtigste Info für alle Fans: Das Heimrecht zum Auftakt und damit fürs entscheidende dritte Match ist gesichert. Am 8. März starten die Sachsen mit einem Heimspiel in die heiße Saisonphase. Höchst wahrscheinlich gegen die Füchse Duisburg.

Gestern Abend waren die Kufencracks von Sven Gerike außer Rand und Band und vermöbelten das Schlusslicht Preussen Berlin mit 13:1 (3:1,5:0,5:0) in der Hauptstadt. Die 50 reisefreudigen Gästefans rieben sich am Ende verwundert die Augen: Das große Manko der gesamten Saison, die schlechte Chancenverwertung, sie war wie weggeblasen. Nur einmal wurde es in der Berliner Glockenturmstraße spannend, als Jakub Rumpel nach einem schnellen 2:0 für Leipzig zum Anschlusstreffer einschob. Ab da waren die Preussen dem Ausgleich nah, bis Patrick Fischer mit einem tollen Unterzahl-Tor kurz vor der Pause zum 3:1 traf. „Das war tatsächlich der Knackpunkt des Spiels. Zuvor haben wir ein paar Mal nicht gut ausgesehen“, konstatierte Sven Gerike.