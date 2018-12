Icefighters Leipzig gewinnen drittes Spiel in Serie

Leipzig. Der nächste Pflicht-Heimsieg der Exa Icefighters Leipzig ist erreicht: Am Mittwoch Abend feierten die Sachsen den dritten Erfolg in Serie. Der Vorletzte EC Harzer Falken wurde mit einem 6:3 (2:0, 3:2, 1:1) vor knapp 1300 Zuschauern auf die recht kurze Heimreise geschickt. Den Auftakt verschliefen die Gäste etwas, während Leipzig an die letzten Begegnungen anknüpfte. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn zum dritten Mal hintereinander brachte Hubert Berger seine Farben in Führung. Vor der ersten Pause erhöhte er in Eigenregie auf 2:0.