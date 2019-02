IceFighters Leipzig gewinnen Heimspiel gegen Füchse Duisburg

Der Fight zog sich bis in die Schlussminuten. Als drei Zeigerumdrehungen vor Schluss Antti Paavilainen eine mustergültige Vorlage von Ryan Warttig vollendete, feierten bereits die über 1700 Zuschauer den vierten Sieg in Folge, Big Points und die Kohlrabizirkus Shut-Out-Premiere. Mark Arnsperger konnte als erster IceFighter die Null halten. Gerike fand viel Lob, abgesehen vom ersten Drittel: „Taktisch und läuferisch war das von beiden Mannschaften sehr gut. Wir hatten einen saustarken Torhüter und haben in den entscheidenden Situationen das Tor gemacht.“ Durch die gleichzeitige Niederlage der Rostock Piranhas sprangen die Sachsen auf Platz 8 und fahren guter Dinge zum Sonntagsgegner Erfurt (16 Uhr). Doch Vorsicht: Erfurt bezwang überraschend den Tabellenzweiten Hannover. Ein Warnschuss. Gerike trocken: „Das muss uns völlig egal sein.“