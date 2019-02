Icefighters Leipzig landen faustdicke Überraschung in Essen

Essen. Die bevorstehende Rückkehr von Hannes Albrecht hat scheinbar erste positive Spuren hinterlassen. Nach sechs Niederlagen in Folge, siegten die Leipziger Kufencracks am Freitag völlig überraschend mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) beim Tabellensechsten Moskitos Essen.

Dabei standen die Vorzeichen für das Match im Ruhrpott gar nicht gut. Nur vier etatmäßige Verteidiger konnte Cheftrainer Sven Gerike mitnehmen. „Sven hat eine sehr clevere Taktik gewählt, die von der Mannschaft stark umgesetzt wurde. Sie haben sich zu hundert Prozent an die Vorgaben gehalten“, freute sich Geschäftsführer André Krüll für sein Team.

Der Schlüssel zum Sieg: Ein bärenstarker Torwart Mark Arnsperger, eine leidenschaftliche Abwehr und diesmal effektiven Stürmer. Die Torschüsse sprachen klar für Essen, doch immer wieder gingen die Sachsen in Führung. Auf das 1:0 von Warttig (4.) und das 2:1 von Tramm (40.) hatte Essen noch eine Antwort parat. Auf das 3:2 von Paavilainen kurz vor Schluss nicht mehr – er setzte das 4:2 oben drauf.„Der Sieg war nicht mal unverdient am Ende“, meinte Krüll und blickte zuversichtlich in Richtung Albrecht-Comeback: „Beides zusammen kann nochmal einen Schub freisetzen für das Saisonende.“