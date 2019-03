IceFighters Leipzig mit knapper Niederlage in Hannover 

Hannover. „Wir wollen mit einem guten Gefühl und einer guten Stimmung in die Pre-Play-offs gehen“, sagte Sven Gerike vor dem Duell mit den Hannover Indians. Trotz der 1:2 (0:0,1:1,0:1) Niederlage am Hannoveraner Pferdeturm, ist sein Wunsch in Erfüllung gegangen. Die EXA IceFighters Leipzig zeigten am Sonntag Abend eine tolle Leistung. Komisch: In der Oberliga sind am letzten Spieltag die Partien nicht gleichzeitig angesetzt – nicht sehr professionell. Die Ausgangslage war sowieso klar: Da Berlin gegen Rostock wie erwartet verloren hatte, mussten die IceFighters mindestens einen Punkt holen, um auf Erfurt zu treffen.