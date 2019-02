Icefighters Leipzig tun sich gegen Harzer Falken schwer und gewinnen schließlich 3:2

Leipzig. Auf so ein gelungenes Sechs-Punkte-Wochenende mussten die Exa Icefighters Leipzig lange warten. Nach der kleinen Sensation am Freitagabend in Essen, ringen die Sachsen gestern auch die EC Harzer Falken mit 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) nieder. Es war dennoch so etwas wie ein Wochenende der Gegensätze. Trumpften die Icefighters mit einer Rumpftruppe im Ruhrpott noch mit ihrer Art und Weise groß auf, so schwer stellen sie sich am gestrigen Abend an. Nicht umsonst sagte Sven Gerike in der Pressekonferenz an alle Gäste: „Ich hätte euch lieber am Freitag alle dabei gehabt. Dort haben wir viel einfacher gespielt.“ Gestern war der Kader der Sachsen mit den Rückkehrern Janik Langer, Patrick Raaf-Effertz, Victor Braun und dem Comebacker Hannes Albrecht wieder wesentlich voller besetzt. Apropos Albrecht: Bei seinem Einlauf wurde es besonders laut, und egal wohin jeder blickte, überall prangte die Nummer elf im Publikum auf hunderten von Zetteln auf.