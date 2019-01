Icefighters Leipzig verpflichten Zweitliga-Spieler Warttig aus Weißwasser

Leipzig. „Wir können bereits jetzt gute Entscheidungen für die Zukunft treffen und das machen wir“, sagte Icefighters-Cheftrainer Sven Gerike nach der jüngsten Niederlage in Halle auf der anschließenden Pressekonferenz. Ganze fünf Tage später folgt auch schon die erste Tat: Die Sachsen machen ernst und basteln eifrig an ihrer Zukunft, wie der Transfer des zweitligaerfahrenen Ryan Warttig beweist.

Der erst 21-Jährige Stürmer kommt als Verstärkung vom sächsischen Zweitligisten Lausitzer Füchse aus Weißwasser in die Messestadt und ist keineswegs ein Zufallstransfer. „Wir haben ja die ganze Saison gesucht, aber immer mit dem Hinweis, dass es auch für die Zukunft passen muss“, so der Coach. In diese Kategorie zählt gewiss Warttig, denn Gerike verrät: „Er war vor drei Jahren bei unserem Tryout-Camp dabei. Wir wollten ihn sofort verpflichten, aber die Zweitligachance war zu verlockend.“

Da die Sympathiepunkte zwischen Spieler und Verein in den letzten Jahren nie verloren gingen, nutzten die Icefighters Leipzig die Gunst der Stunde der sofortigen Freigabe von den Füchsen. „Er wäre so oder so im Sommer gekommen“, lässt der Trainer erste Einblicke in seine bereits fortgeschrittenen Planungen der Zukunft und schob glücklich nach: „Wir sind dank des Kohlrabizirkus und der einhergehenden Entwicklungen meilenweit voraus im Vergleich zu den früheren Jahren.“