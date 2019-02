Icefighters spielen um Heimrecht in den Pre-Play-offs

Leipzig. Die Vergleiche der Leipziger gegen den Herner Eissportverein sind immer ein „besonderes“ Duell für Damian Schneider. Vor seiner Zeit bei den Icefighters war Schneider fünf Jahre für den heutigen Gegner aktiv – entsprechend groß ist seine Motivation für das Heimspiel am Mittwoch um 19 Uhr im Kohlrabizirkus. „In Herne habe ich meinen Durchbruch bei den Senioren geschafft – und wir sind in dem Jahr von der Regionalliga in die Oberliga aufgestiegen. Es war eine geile Zeit“, blickt er zurück. Mit seiner sympathischen Art und leidenschaftlichen Spielweise wurde Schneider schnell zu einem der Publikumslieblinge. Trotz seiner Herkunft. Der 27-Jährige stammt aus Essen, wo in Sachen Eishockey bekanntlich eine ähnliche Rivalität mit Herne gepflegt wird wie zwischen Leipzig mit Halle.

Kein Wunder, dass Schneider beide Klubs aus dem Ruhrpott als seine Heimat ansieht und jegliche Gespräche mit ihm über den Aspekt der Rivalität im Sande verlaufen: „Ich habe dem Klub in Essen meine Grundausbildung zu verdanken. In meiner Heimatstadt habe ich den gesamten Jugendbereich durchlaufen.“ Den größten Tapetenwechsel hat er im Sommer 2017 vollzogen. Da ging er weg aus dem Pott – rein in die Sachsenmetropole Leipzig. „Mir gefällt es hier wirklich sehr“, sagte Schneider schon nach wenigen Monaten – dieses Urteil gilt auch heute noch. Mit 9 Toren und 16 Vorlagen gehört er nach 38 Saisonspielen zu den Top 5 der Leipziger Scorerliste.

Besonders einen Fakt sieht er als großen Vorteil an, ohne seine Vorgängerstationen despektierlich anzugreifen: „Ich war in Herne ja schon Profi, aber hier fühle ich mich – obwohl viel weiter weg von der Familie – erst so richtig wie ein Profi“, sagt er schmunzelnd. Seine Eltern, insbesondere sein Vater Heinz Peter, sind gern gesehene „Dauergäste“ im Kohlrabizirkus. Fast im 14-Tage-Rhythmus düst Papa Schneider seine rund 450 Kilometer aus dem Ruhrgebiet nach Leipzig, um seinen Sohnemann live spielen zu sehen. Zuletzt schaute er sich vor zwei Wochen das Match gegen Essen an – und nach Braunlage ging es auch. „Meine Eltern waren zusammen noch auf dem Brocken. Ein tolles Erlebnis besonders für meinen Vater. Er hat mir stolz einige Fotos geschickt“, berichtet der Junior.

„Wir müssen bis zum Schluss kämpfen“

Am Mittwoch stehen nun einige seiner Herner Kumpels mit auf dem Eis. Natürlich beim Gegner. „Kapitän Michel Ackers und Sören Hauptig kenne ich sehr gut.“ Auch mit Trainer Danny Albrecht gibt es eine interessante Verbindung: „Danny ist im Sommer bei den den Rockets Essen im Skaterhockey mein Teamkollege.“