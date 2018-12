Leipzig. Was war das für ein Eishockey-Spektakel zum Jahresabschluss: Der neue Kulttempel war pickepackevoll. 2500 Zuschauer strömten in den Kohlrabizirkus und sahen einen emotionalen Thriller. Die Serie der Icefighters von fünf Spielen ohne Niederlage sollte jedoch reißen. Die Sachsen unterlagen den Hannover Indians mit 4:5 (2:2, 2:1, 0:2).

Die Icefighters verlieren den „Teddy Bear Toss“ am 28. Dezember 2018 gegen die Hannover Indians denkbar knapp. © Christian Modla

Die Leinestädter glichen postwendend aus und blieben auch am Drücker. Das 1:2 durch Morczinietz zwischenzeitlich war verdient. Eine unglückliche Aktie hatte dabei Torwart Benedict Roßberg. Leipzig biss sich zurück ins Spiel. Der stark aufspielende Niklas Hildebrand legte Michal Velecky mustergültig auf (20.). Der Mittelabschnitt weiter hart umkämpft. Wieder geht Leipzig in Führung. Eine Einzelleistung von Dimitri Komnik (34.) entzückte das Publikum. Das Match schaukelte sich immer mehr hoch, weil Schiedsrichter Jens Steinecke auf beiden Seite klarste Foulspiele nicht ahndete. Im starken Powerplay der Gäste fiel erneut der 3:3-Ausgleich. Die Freude im Gästeblock währte jedoch nur kurz. Benjamin Kosianski ließ sein großes Talent aufblitzen und besorgte die 4:3 Pausenführung.

Die letzten 20 Minuten gingen an die Indians. Angriff auf Angriff rollte auf das Gehäuse von Roßberg. Eine viermütige Überzahl verzockten die Eiskämpfer. Dann war endgültig Dampf im Kessel. Schiri Steinecke wertete einen Treffer zum Ausgleich, den die Sachsen klar am Pfosten sahen. Da die Gastgeber noch konsterniert waren, legte Hannover den 4:5-Siegtreffer nach. Gerike sah die Schuld beim eigenen Team und den merkwürdigen Strafzeiten: „Das Powerplay und die Unterzahl waren gar nicht gut. Man merkte unsere Ausfälle in diesen Special Teams an.“ Der erkrankte Antti Paavilainen fehlte schmerzlich. Einzig positiv: Verteidiger Leon Lilik hat nur eine Prellung.

Am Sonntag folgt dann der Abschluss der Icefighters in Duisburg (18.30 Uhr).

Martin Bergau