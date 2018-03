„Ich kann mich nicht an ein Leben ohne Ski erinnern“

Die Aufregung wird größer, die Vorfreude steigt bei Anna Schaffelhuber. Heute (12 Uhr, ZDF) zieht sie mit dem deutschen Team hinter der Fahnenträgerin, der 46-jährigen Paralympics-Siegerin im Para-Langlauf Andrea Eskau, bei der Eröffnungsfeier der Winter-Paralympics ins Stadion in Pyeongchang ein. Am Sonnabend (1.30 Uhr, ZDF) geht es für die Monoskifahrerin in der Abfahrt um die erste Medaille in Südkorea. Bei den Spielen in Sotschi vor vier Jahren gewann die 25-jährige Regensburgerin fünfmal Gold, war der Star der Spiele. Wie es ihr danach ergangen ist, erzählt sie im Interview.

Anna Schaffelhuber, wie sind Ihre ersten Eindrücke in Südkorea?

Die Pisten sind in einem guten Zustand. Allerdings wurden die Abfahrtstrainings gestern und heute abgesagt: viel Schnee, dazu Nebelbänke. Aber es ist nicht so eisig kalt wie bei den Olympischen Spielen. Jetzt wird es langsam Frühling. Nur die Anfahrtswege sind für uns Alpinen sehr weit. Mein Wecker klingelt morgens um 4.45 Uhr.