"Ich mache was ich will": Zoff um Frankreich-Star Pogba

Eine Umrage des französischen Fußballmagazins France Football ergab, dass sich 73 Prozent wünschen, dass Pogba bei der Weltmeisterschaft in Russland auf der Ersatzbank sitzt. Und das alles, obwohl der Mittelfeldspieler ein überragender Fußballer ist. Pogba erzielte in seinen 52 Spielen für Frankreich neun Tore, bereitete sieben weitere Treffer vor. Er kann den Unterschied ausmachen. Doch immer wieder fällt Pogba durch extravagante Kleidung und flotte Sprüche auf. Und er gibt sich selbst nur selten einsichtig, auch wenn es sportlich mal nicht so läuft.

Pogba weiter: "Ich werde nicht wie die anderen beurteilt, also bin ich nicht normal." Was Pogba meint: Er wird nicht an Toren und sportlichen Leistungen gemessen.

Aber auch ihm ist klar: "Ich lebe nicht für die Leute, auch nicht dafür was sie sagen. Jeder hat seine Meinung. Und ich respektiere das. Ich spiele Fußball, ich mache was ich will. Wir können nicht alle lieben und von allen geliebt werden. Es wäre Perfektion, und nichts ist perfekt in dieser Welt."

Es wird spannend zu beobachten sein, wie sich Fans und Superstar während der WM begegnen.