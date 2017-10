Die neue 96-Rakete: Kein Bundesliga-Spieler ist schneller als Ihlas Bebou

Anzeige

Ihn holt zumindest auf einem deutschen Platz keiner ein: Ihlas Bebou ist die Rakete der Bundesliga. Laut Messung sprintete der 23-jährige 96-Flügelflitzer bei der letzten Partie in Mönchengladbach mit einer Geschwindigkeit von 35,25 km/h über den Rasen. So flink war in dieser Saison kein anderer Spieler.

Das sind die zehn schnellsten Spieler nach sieben Spieltagen Bundesliga. Platz 10: Jean-Kevin Augustin ist 34,49 km/h schnell, aber damit noch meilenweit vom schnellsten Spieler entfernt. © imago Platz 9: Bruma kann bis zu 34,54 km/h schnell laufen und somit knapp schneller als sein Teamkollege. © GEPA Pictures Platz 8: Lukas Klünter sprintet mit einer Höchstgeschwindigkeit von 34,55 km/h. © imago Platz 7: Daniel Caligiuri (rechts) konnte in einem Spiel ein Spitzentempo von 34,58 km/h erreichen. © dpa Platzb 6: Ante Rebic von Eintracht Frankfurt erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 34,62 km/h, kommt aber noch lange nicht an den Top-Wert heran. © Getty Platz 5: Karim Bellarabi läuft 34,69 km/h schnell. © imago Platz 4: Jeremy Toljan sprintet mit einer Geschwindigkeit von 34,87 km/h. © imago Platz 3: Timo Werner ist mit 35,02 km/h der dritte Leipziger in den Top-Ten. Platz 2: Marcel Heller kommt mit 35,07 km/h knapp nicht an die Bestmarke heran. © dpa Platz 1: Ihlas Bebou, der Flügelflitzer von Hannover 96, ist mit 35,25 km/h aktuell der schnellste Spieler der Bundesliga. © Team zur Nieden

Bebou ist durchaus stolz: „Ich habe mitbekommen, dass ich der Schnellste bin. Das ist schon eine ganz gute Fähigkeit von mir. Ich hätte aber lieber die drei Punkte in Gladbach geholt.“

Bebou vs Bolt An einen Sieg im 100-Meter-Rennen gegen Sprint-Megastar Usain Bolt glaubt der Neue aus Düsseldorf trotzdem nicht: „Das reicht nicht. Usain Bolt ist wohl noch ein bisschen schneller als ich …“, sagt Bebou lachend. Stimmt: Der achtmalige Olympiasieger erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 44,72 km/h – nochmal fast zehn Stundenkilometer mehr als die Hannover-Rakete, allerdings hat der Jamaikaner auch keinen Ball in der Nähe.

Das sind die schnellsten Spieler bei Hannover 96 Platz 10: Martin Harnik- Kam im Spiel gegen Mainz 05 auf eine Höchstgeschwindigkeit von 31,81 km/h. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Platz 9: Salif Sané- Lief trotz Knöchelschmerzen gegen den 1. FC Köln mit persönlichem Saison-Höchstwert von 32,08 km/h über den Platz. © dpa Platz 8: Matthias Ostrzolek- Auch zu schnell für die 30er-Zone. Kam in Mainz auf 32,22 km/h. © Sielski Platz 7: Felipe- Etwas überraschend in den Top fünf. Beim Brasilianer wurde gegen Mainz ein Spitzenwert von 32,38 km/h gemessen. © dpa Platz 6: Marvin Bakalorz- Im Spiel gegen den Gladbach maßen die Statistiker bei ihm eine Höchstgeschwindigkeit von 32,54 km/h. © dpa Platz 5: Waldemar Anton- Lief in dieser Saison bereits genauso wie sein Teamkollege aus dem Mittelfeld. Gegen Gladbach kam er ebenfalls auf 32,54 km/h. © Imago/Rust Platz 4: Felix Klaus- Auch in Mainz am schnellsten: Kam beim ersten Saisonsieg auf 33,02 km/h. © imago/DeFodi (Archiv) Platz 3: Kenan Karaman- Etwas überraschend auf dem dritten Rang. Der Offensivspieler lief 33,73 km/h im Spiel gegen den 1. FC Köln. © Sielski Platz 2: Julian Korb- Der Neuzugang legte den bisher zweitschnellsten Sprint bei den Roten hin. Gegen Mainz kam er auf 34,29 km/h. Platz 1: Ihlas Bebou- Der Flügelflitzer lief gegen Gladbach den bisher schnellsten Sprint in dieser Saison. Er raste mit 35,25 km/h über den Platz, kein Bundesliga-Profi war bisher schneller. © Team zur Nieden Bebou gehört damit eindeutig zur Ligaspitze. Am sechsten Spieltag lief zum Beispiel Leipzigs Timo Werner deutlich langsamer kam auf 34,58 km/h. © dpa Karim Bellarabi von Bayer Leverkusen lief in der vergangenen Saison mit 35,27 km/h den schnellsten Sprint. In dieser Saison kommt er bisher "nur" auf einen Höchstwert von 34,69 km/h. © dpa

Bei den Fans ist Bebou ebenfalls im Eiltempo 96-Liebling geworden. Seine forsche Spielweise, ähnlich wie beim derzeit verletzten Noah Sarenren-Bazee, gefällt dem Publikum hörbar. Der Stürmer: „Es ist schön, wenn die Fans mich mögen, aber ich muss mich jede Woche neu beweisen.“ Auch intern kommt der Togolese mit seiner umgänglichen Art im Team extrem gut an. Und wenn er so weiterspielt, dürfte nicht nur seine Beliebtheit, sondern auch sein Marktwert raketenartig explodieren. Bei 96 steht Bebou bis 2021 unter Vertrag und würde dem Club in ein paar Jahren bei einem Verkauf vermutlich einen ordentlichen Batzen bringen. Mehr als die 4,5 Millionen Euro, die Manager Horst Heldt im Sommer an Düsseldorf bezahlt hatte und sich gegen Martin Andermatt durchsetzte. Der Aufsichtsrat hatte bei dem Transfer Einwände wegen der hohen Ablöse.

Der SPORTBUZZER präsentiert die Topspeeds der schnellsten Bundesliga-Profis.  Platz 10: Ihlas Bebou (Hannover 96). Topspeed: 35,25 km/h. © Imago Platz 9: Mathew Leckie (Hertha BSC). Topspeed: 35,26 km/h. © Imago Platz 8: Mame Diouf (damals Hannover 96). Topspeed: 35,28 km/h. © Imago Platz 7: Jan Kirchhoff (damals Bayern München). Topspeed: 35,28 km/h. © Imago Platz 6: Sokratis Papastathopoulos (Borussia Dortmund). Topspeed: 35,28 km/h. © Imago Platz 5: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen). Topspeed: 35,3 km/h. © Imago Platz 4: Jan Rosenthal (damals Darmstadt 98 in der Bundesliga). Topspeed: 35,39 km/h. © Imago Platz 3: Artjoms Rudnevs (Karriere beendet, damals 1. FC Köln). Topspeed: 35,39 km/h. © Imago Platz 2: Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund). Topspeed: 35,44 km/h. © Imago Platz 1: Fabian Johnson (Borussia Mönchengladbach). Topspeed: 35,5 km/h. © Imago

Mit Togo war Bebou in der letzten Woche auf Länderspielreise und verlor 0:2 im Iran. Be­bou: „Schade, aber es ist natürlich immer eine tolle Sache, bei der Nationalmannschaft zu sein.“ Mit 96 will er nach drei sieglosen Spielen am Sonnabend im Heimspiel gegen Frankfurt wieder voll durchstarten. Bebou: „Das wird ein hart umkämpftes Spiel, das wir aber vor unseren Fans gewinnen wollen.“

Diese aktuellen und ehemaligen 96-Spieler haben Chancen auf die WM-Teilnahme 2018: Salif Sané absolvierte bisher zwölf Länderspiele für den Senegal. Der 96-Publikumsliebling stand im vergangenen Länderspiel gegen die Kapverden zwar im Kader, wurde aber verletzungsbedingt geschont. Dass Sané ein flexibel-einsetzbarer Spieler ist, stellt der 27-Jährige nicht nur bei Hannover 96 unter Beweis. Vor seiner Verletzung spielte er in vier Partien für sein Heimatland 90 Minuten auf verschiedenen Defensivpositionen durch. Momentan steht der Senegal mit einem Spiel weniger an der Tabellenspitze der Gruppe. © imago/ZUMA Press Noah Joel Sarenren Bazee wurde im März 2017 erstmals in den Kader der Nationalmannschaft Nigerias berufen, blieb allerdings noch ohne Einsatz. Die Nigerianer qualifizierten sich vorzeitig für die Weltmeisterschaft. Ob der verletzungsgeplagte 96-Nachwuchsspieler mit nach Russland fährt, ist aber weiterhin fraglich. © imago 96-Außenverteidiger Miiko Albonorz absolvierte für Chile acht Länderspiele und erzielte dabei einen Treffer. 2015 gewann der Chilene die Copa América, blieb dabei allerdings ohne Einsatz im Turnier. Seit 2016 wurde er nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert. Am letzten Quali-Spieltag verpassten dann die Chilenen die WM-Teilnahme. © imago/Photosport Martin Harnik stand bereits 68-Mal für die österreichische Nationalmannschaft auf dem Rasen und schoss 15 Tore. Für die WM 2018 in Russland konnten sich Harnik und Co. allerdings nicht qualifizieren. © imago/Eibner Europa Iver Fossum kommt auf 25 Einsätze in der norwegischen U21 und absolvierte bereits drei A-Länderspiele. Doch auch Norwegen verpasste die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. © imago Ihlas Bebou kam bisher in acht Spielen für Togo zum Einsatz. Ein Treffer gelang ihm im Nationaldress noch nicht. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 gelang den Togolesen nicht. © imago/Panoramicx Hannovers Flügelflitzer Uffe Bech absolvierte drei Spiele für die Nationalmannschaft von Dänemark, die in die Playoffs der Quali eingezogen sind. Zuvor lief Bech in insgesamt 42 Partien für den Nachwuchs der Dänen auf. © imago Charlison Benschop wurde für die Nationalmannschaft der Karibik-Kicker von Curacao nominiert. Für die WM-Teilnahme in Russland hat es dennoch nicht gereicht. © Petrow Hiroki Sakai steht aktuell beim französischen Erstligisten Olympique Marseille unter Vertrag. Mit der japanischen Nationalmannschaft qualifizierte sich der ehemalige 96-Verteidiger bereits für die WM 2018 in Russland. Sakai ist in der japanischen Nationalmannschaft eine feste Größe. © imago/AFLOSPORT Auch der ehemalige 96er Hotaru Yamaguchi fährt mit Japan zur WM 2018. In den Spielen der Qualifaktion stand der 27-Jährgie im defensiven Mittelfeld, meist sogar über komplette 90 Minuten, auf dem Platz. © imago/AFLOSPORT Zu Beginn der WM-Qualifikation kam Hiroshi Kiyotake auf viel Spielzeit in der japanischen Nationalmannschaft, doch in in den vergangenen sechs Partien stand der ehemalige Spielmacher von Hannover 96 aufgrund einer Verletzung nicht mehr im Kader. Zudem hat Kiyotake mit BVB-Star Shinji Kagawa einen sehr prominenten Konkurrenten auf seiner Position im offensiven Mittelfeld. © dpa Gegen Südkorea debütierte der ehemalige Hannover-96-Profi Konstantin Rausch für sein Geburtsland Russland. Der 27-Jährige, der aktuell beim 1. FC Köln unter Vertrag steht, wurde in der 64. Minute eingewechselt als linker Flügelspieler in der Fünferkette. © imago/Fladeichev Der ehemalige Kapitän der Roten Lars Stindl wurde nach seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach zum Nationalspieler. Im Juni 2017 debütierte er für den DFB und zeigte beim Confederations-Cup starke Leistungen. Auch nach dem internationalen Vorbereitungsturnier schenkte Bundestrainer Jogi Löw dem 29-Jährigen weiterhin Vertrauen. Mit der deutschen Nationalmannschaft qualifizierte sich Stindl vorzeitig für die WM 2018 in Russland. © dpa Der Ex-96er Leon Balogun, der momentan beim FSV Mainz 05 unter Vertrag steht, ist fester Bestandteil der Innenverteidigung der nigerianischen Nationalmannschaften. Balogun mauserte sich trotz mehrerer verletzungsbedingter Rückschläge zum Stammspieler. © imago/ZUMA Press Der ehemalige Verteidiger von Hannover 96 Johan Djourou ist seit Jahren eine feste Größe in der Abwehr der Schweizer Nationalmannschaft. Nach einer bis dato makellosen Qualifikation, verspielte die Schweiz im Endspiel in Portugal die direkte WM-Teilnahme. Jetzt muss die "Nati" in die Qualifikationsrunde. © dpa Alexander Milosevic, der 2016 für ein halbes Jahr bei Hannover 96 spielte, lief fünfmal für die A-Nationalmannschaft der Schweden auf. November 2016 stand Milosevic zuletzt im Aufgebot des schwedischen Nationalteams und spielt seitdem keine wirkliche Rolle mehr. Die Skandinavier stehen in den Playoffs der WM-Qualifikation. © imago/Bildbyran Aktuell spielt Adam Szalai bei der TSG Hoffenheim. Doch der 42-malige ungarische Nationalspieler stürmte 2016 für ein halbes Jahr auch für die "Roten". Bei Hannover 96 gelang Szalai kein Treffer, für sein Heimatland läuft es deutlich besser. Dort traf der Ungar bereits 14 mal. Für die WM-Teilnahme 2018 hat es für Szalai und Co trotzdem nicht gereicht. Mevlüt Erdinc, aktuell bei Europa League-Teilnehmer Basaksehir unter Vertrag, lief insgesamt 35 mal für die türkische Nationalmannschaft auf. Dabei gelangen dem Ex 96-Stürmer acht Tore. Zuletzt stand er beim Remis gegen Finnland im Kader. Nach der bitteren 0:3-Heimpleite gegen Island haben die Türken ihre Chance auf die WM-Teilnahme endgültig verspielt. © imago/Seskim Photo Stefan Strandberg: Der ehemalige Innenverteidiger der "Roten" bestritt zehn Partien für die norwegische A-Nationalmannschaft. Seit November 2016 wurde er allerdings nicht mehr ins Nationalteam berufen. Zuvor durchlief Strandberg ab der U-16 alle Nachwuchsteams von Norwegen. (39 Spiele) © imago/Action plus Valmir Sulejmani stand viermal im Aufgebot der Kosovo-Nationalmannschaft." /> Der ehemalige Nachwuchsstürmer der "Roten" Valmir Sulejmani stand viermal im Aufgebot der Kosovo-Nationalmannschaft. © imago/Matthias Koch Valmir Sulejmani stand viermal im Aufgebot der Kosovo-Nationalmannschaft." />

