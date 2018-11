Ihr habt abgestimmt: Auf diesen Positionen sollte sich Hannover 96 im Winter verstärken

Uffe Bech: Der 25-Jährige könnte schon Anfang Januar wieder in Hannover sein. Sein 96-Vertrag gilt bis Juni 2019, der Leihvertrag bei Bröndby Kopenhagen läuft bis Silvester. Der Däne spielt oft im Verhältnis zu den vergangenen Jahren, war in sieben von neun Ligaspielen im Einsatz – stand aber nur viermal in der Startelf, schoss ein Tor. Möglich, dass Bröndby die Kaufoption zieht. © imago/Ritzau Scanpix