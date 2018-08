Ihr habt abgestimmt: Das ist eure Nummer Eins bei Hannover 96

Am Samstag stand gegen Athletic Bilbao der letzte Härtetest für Hannover 96 an. Im ersten Durchgang hütete Tschauner das Tor, in Hälfte zwei rückte Esser zwischen die Pfosten. Neue Erkenntnisse für Trainer André Breitenreiter lieferte die Partie kaum, beide Schlussmänner hatten beim souveränen 2:0-Sieg nicht viel zu tun.