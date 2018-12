Ihr habt abgestimmt: Ist André Breitenreiter noch der Richtige für Hannover 96?

Im Frühjahr 2017 übernahm André Breitenreiter den Trainerposten von Daniel Stendel bei Hannover 96. Ohne eine einzige Niederlage führte er die "Roten" aus der zweiten Bundesliga ins Oberhaus des deutschen Fußballs, in dem er in der darauffolgenden Spielzeit bestand.

Neben der unsicheren Stimmung um Hannover 96 war es zuletzt der Auftritt gegen die Hertha aus Berlin, der den Fans und Verantwortlichen von Hannover 96 Sorgen bereitet hat. Von der ersten Sekunde an war der Auftritt der Niedersachsen von einer Unsicherheit geprägt, die über die gesamte Spielzeit nicht abgelegt werden konnte. "Da ist jetzt jeder in der Verantwortung. Auch der Trainer“, sagte 96-Manager Horst Heldt nach der Partie.

In der schwierigen Zeit für Hannover 96 bekannten sich Horst Heldt und Präsident Martin Kind allerdings zu André Breitenreiter. Auf die Frage nach einem Rauswurf vor dem 96-Spiel in Mainz sagte Heldt im Sport1-Doppelpass: "Das schließe ich aus." Gegenüber dem SPORTBUZZER sagte 96-Boss Martin Kind tags darauf, dass er mit Heldt "auf einer Linie" sei.

Die Hälfte der User teilt die Meinung der Führungsebene: 50,1 Prozent bekennen sich zum 96-Trainer und sagen, dass ihn keinerlei Schuld an der Krise trifft. Sollte in den nächsten spielen allerdings nicht gepunktet werden, sehen 28,5 Prozent der User Handlungsbedarf was den Trainerposten angeht.

Ganze 21,4 Prozent sagen hingegen, dass Breitenreiter genügend Zeit hatte, um die "Roten" auf den richtigen Kurs zu bringen. Das sei ihm nicht gelungen, also müsse man sich schleunigst von ihm trennen.