Ihr habt gewählt! So soll Hannover 96 in das Heimspiel gegen Hertha BSC starten

Auch im Borussia-Park konnte Hannover 96 die Auswärts-Misere nicht beenden: Bei der Borussia aus Mönchengladbach unterlagen die Roten mit 1:4 . Und das, nachdem Bobby Wood die Elf von André Breitenreiter bereits nach 21 Sekunden in Führung gebracht hatte. Zu allem Überfluss verletzte sich 96-Pechvogel Noah Sarenren Bazee nach einem Zusammenprall mit Nationalspieler Matthias Ginter - die Diagnose: Gehirnerschütterung. Damit wird er für das Spiel gegen Hertha BSC sicher ausfallen.

Youngsters von Beginn an

Die bittere Niederlage in Gladbach gilt es jetzt aber abzuhaken, denn der nächste Gegner steht schon in den Startlöchern. Die letzten sechs Spiele konnten die Herthaner allesamt nicht gewinnen. Umso dringender wollen sie die Negativ-Serie in der Partie gegen Hannover 96 beenden.

Gegen Hertha BSC sollen es nun die jungen Spieler richten: Die SPORTBUZZER-User setzen für das Samstagsspiel (15:30) auf das 96-Eigengewächs Linton Maina und den Freistoßspezialisten Florent Muslija. Im Sturm überzeugte zuletzt Bobby Wood - auch er soll von Beginn an ran.

