Bericht: Transfer? Ilkay Gündogan bei Inter Mailand im Gespräch

Er soll sogar die Wunschlösung sein: Die italienische Zeitung Tuttosport berichtet, dass Ilkay Gündogan in den Fokus von Inter Mailand gerückt ist. Der Mittelfeld-Star von Manchester City sei die Alternative für Luca Modric von Real Madrid, der wohl nicht nach Italien wechseln darf. Nationalspieler Gündogan soll bei Inter als kreativer Kopf in der Zentrale gebraucht werden, berichtet das Blatt, das auch schon beim Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin früh richtig lag.

© AS Monaco

AS Monaco © AS Monaco

© AS Rom

AS Rom © AS Rom

In welchen Trikots kämpfen die internationalen Topstars in der Saison 2018/19 um die großen Titel? Der SPORTBUZZER zeigt die Heimtrikots der Top-Teams aus England, Spanien, Italien und Frankreich! © imago/Getty/Montage

Abschied käme überraschend

Allerdings wäre ein Abschied von Gündogan von ManCity überraschend. Der 27-Jährige hat sich in der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola fest etabliert und in der abgelaufenen Saison insgesamt 48 Spiele für die Engländer absolviert. Mit City wurde Gündogan souverän Meister in der Premier League.