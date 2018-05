Im Brautkleid zu Hannover 96: Deshalb feierte Conny Strey den Klassenerhalt in weiß

Leo und Conny Strey strahlen beide mit der Sonne, die am Samstag über der HDI-Arena scheint, um die Wette. Für sie ist nicht nur durch den 3:1 Sieg von Hannover 96 über Hertha BSC Berlin ein besonders schöner Tag. Die beiden haben am Samstagvormittag geheiratet. Und frisch vermählt ging es vom Standesamt Gehrden direkt ins Stadion am Maschsee. „Wir haben mit 19 Gästen einfach hier beim Spiel gefeiert“, erzählt die 40-jährige Conny Strey, die im weißen Brautkleid auf der Osttribüne steht.

Flitterwochen? Erst nach Leverkusen

Doch normalerweise verfolgt Conny Strey die 96-Heimspiele zusammen mit ihrem Mann von der anderen Seite des Stadions. „Unser Stammblock ist N13“, erzählt der 52-Jährige Leo Strey. Beide haben dort seit mehreren Jahren eine Dauerkarte – und sie sind durch und durch 96-Fans. Auch bei vielen Auswärtsfahrten ist das Ehepaar dabei und feuert die Mannschaft an.

Und wie kam es zu diesem ungewöhnlichen Ort für eine Hochzeitsfeier? „96 ist unsere gemeinsame Liebe und so sind wir auf die Idee gekommen hier zu feiern“, sagt Leo Strey, der seine Leidenschaft für 96 auch im Gesicht zeigt: Er trägt eine Brille mit 96-Bügeln. In zwei Wochen soll es dann für alle Verwandten und Freunde nochmal eine große Party in Harenberg geben. „Aber erstmal fahren wir natürlich zusammen zum Spiel nach Leverkusen“, sagt die 40-Jährige. Für die Flitterwochen ist erst nach dem Saisonende Zeit: Zu WM-Beginn will das Ehepaar auf Mallorca sein.