Im EHF-Pokal gegen Benfica: Recken-Fans erobern Lissabon

Die Luft ist frisch, aber warm. Angenehme 15 Grad. Die Sonne strahlt uns entgegen, als wir aus dem Flughafen treten und uns ein Taxi nehmen. Bom dia, Lisboa! Guten Tag, Lissabon! Wir zeigen unserem Fahrer, wo wir hin wollen. Benfica-Stadion, Hotel nebenan. „Benfica? No! No, Benfica! Sporting!“ Der Taxifahrer macht unmissverständlich klar, welchem Hauptstadtklub seine Sympathien gelten. Wir düsen über den Schnellweg am Sporting-Stadion vorbei. „Luis Figo, Cristiano Ronaldo“, zählt Antonio Cachinho die früheren Klub-Ikonen auf und zeigt stolz auf die Fußballschüssel.

Wir wollen mehr sehen von Lissabon, gehen zur Metrostation und fahren mit der Blauen Linie, der Linha Azul, in die City. An der Station Terreiro do Paço spuckt uns die Bahn aus. Vor uns öffnet sich der riesige Palastplatz, der berühmteste der Stadt – mit Logenblick auf den Rio Tejo.

An der Ufermauer tummeln sich Touristen und Einheimische. Ein Künstler bastelt an seinem Sandtiger, Händler bieten Selfiesticks feil, Hunde tapsen mit ihren Pfoten auf der Treppe ins kühle Nass des Wassers. Die Sonne steht schon tief und durchflutet den Terreiro do Paço. Auf der anderen Flussseite thront die riesige Jesus-Statue und schaut beschützend auf Lissabon. Der Duft von frisch gebrannten Maronen (Castanhas assadas) weht herüber. Zwei Frauen verkaufen an einem mobilen Stand die Köstlichkeiten. Musik liegt in der Luft. Ein Straßenduo spielt den Oasis-Hit „Don’t Look Back in Anger“.