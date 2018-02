TV am Montag: So kannst du kostenlos Bundesliga schauen

Du willst auf der Couch sitzen, Bundesliga schauen und dafür am besten nichts zahlen? Dann jetzt bitte genau aufpassen! In der deutschen Eliteliga wird in der kommenden Woche auch am Montag gespielt, und mit einem kleinen Trick kann dieses Spiel kostenlos von euch verfolgt werden. Was ihr tun müsst, um das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig am Montag ab 20.30 Uhr zu schauen?