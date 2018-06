Im Live-Ticker: Die WM-Generalprobe zwischen Deutschland und Saudi-Arabien

Die WM-Generalprobe steht an! Um 19:30 testet die deutsche Nationalmannschaft in Leverkusen ein letztes Mal vor der WM gegen Saudi-Arabien. Ein ähnlich fulminantes Ergebnis wie beim 8:0 Sieg der deutschen Mannschaft über Saudi-Arabien bei der WM 2002 ist vielleicht nicht zu erwarten, dennoch geht die Elf von Jogi Löw zuversichtlich in den letzten Härtetest. Bis auf Mesut Özil stehen dem Bundestrainer alle Spieler zur Verfügung, darunter auch der lange mit einer Oberschenkelverletzung laborierende Innenverteidiger Jerome Boateng.